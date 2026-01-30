https://1prime.ru/20260130/ipoteka-867058736.html
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС - 30.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС
Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:46+0300
2026-01-30T18:46+0300
2026-01-30T19:03+0300
экономика
недвижимость
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75404/41/754044118_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5ecf3877a20330d5858e07faa898e242.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе регулятора. "Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ (макропруденциальные лимиты) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС (ипотечное жилищное строительство) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - отмечается там.Так, для снижения доли наиболее рискованных кредитов ЦБ РФ ужесточает МПЛ в этих сегментах кредитования на второй квартал 2026 года.При этом отмечается, что для нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости установлены вложенные МПЛ."В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - подытожили в ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20260130/banki-867058508.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75404/41/754044118_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_44652107568907b1b4d85ba1ee9b4713.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, банки
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе регулятора
.
"Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ (макропруденциальные лимиты) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС (ипотечное жилищное строительство) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - отмечается там.
Так, для снижения доли наиболее рискованных кредитов ЦБ РФ
ужесточает МПЛ в этих сегментах кредитования на второй квартал 2026 года.
При этом отмечается, что для нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости установлены вложенные МПЛ.
"В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - подытожили в ЦБ РФ.
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек