ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС

2026-01-30T18:46+0300

экономика

недвижимость

финансы

банки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе регулятора. "Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ (макропруденциальные лимиты) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС (ипотечное жилищное строительство) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - отмечается там.Так, для снижения доли наиболее рискованных кредитов ЦБ РФ ужесточает МПЛ в этих сегментах кредитования на второй квартал 2026 года.При этом отмечается, что для нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости установлены вложенные МПЛ."В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - подытожили в ЦБ РФ.

