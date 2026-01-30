Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС - 30.01.2026
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС - 30.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС
Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:46+0300
2026-01-30T19:03+0300
экономика
недвижимость
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75404/41/754044118_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5ecf3877a20330d5858e07faa898e242.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе регулятора. "Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ (макропруденциальные лимиты) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС (ипотечное жилищное строительство) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - отмечается там.Так, для снижения доли наиболее рискованных кредитов ЦБ РФ ужесточает МПЛ в этих сегментах кредитования на второй квартал 2026 года.При этом отмечается, что для нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости установлены вложенные МПЛ."В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - подытожили в ЦБ РФ.
недвижимость, финансы, банки
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки
18:46 30.01.2026 (обновлено: 19:03 30.01.2026)
 
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС

ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов

Ипотека
Ипотека
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на второй квартал регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и нецелевых потребкредитов под залог недвижимости, сообщается в пресс-релизе регулятора.
"Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ (макропруденциальные лимиты) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС (ипотечное жилищное строительство) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - отмечается там.
Так, для снижения доли наиболее рискованных кредитов ЦБ РФ ужесточает МПЛ в этих сегментах кредитования на второй квартал 2026 года.
При этом отмечается, что для нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости установлены вложенные МПЛ.
"В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - подытожили в ЦБ РФ.
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек
18:41
 
ЭкономикаНедвижимостьФинансыБанки
 
 
