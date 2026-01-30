https://1prime.ru/20260130/ipoteka-867058970.html

В России средний срок ипотеки в России превысил 26 лет

2026-01-30T18:53+0300

экономика

недвижимость

финансы

банки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Средний срок ипотеки в России по итогам 2025 года впервые превысил 26 лет, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в декабре россияне в среднем брали ипотеку на 26 лет и почти 2 месяца, при этом еще в ноябре - 25 лет и около 9 месяцев. Годом ранее средний срок кредитования составлял 25 лет и примерно 4 месяца. Средняя ставка по ипотеке, которая рассчитывается в том числе с учетом льготных программ, в декабре опустилась до 7,59% с 7,93% в ноябре.

