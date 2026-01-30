https://1prime.ru/20260130/ipoteka-867060308.html

Минфин рассказал об изменении правил выдачи семейной ипотеки

Минфин рассказал об изменении правил выдачи семейной ипотеки - 30.01.2026, ПРАЙМ

Минфин рассказал об изменении правил выдачи семейной ипотеки

Правила выдачи семейной ипотеки изменяются для россиян с 1 февраля - больше нельзя будет оформить отдельные льготные ссуды на каждого из супругов, а кредитный... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T19:33+0300

2026-01-30T19:33+0300

2026-01-30T19:33+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865326897_0:208:1823:1233_1920x0_80_0_0_d57e11b5d6e4d2e2ea6fbe5b40f0796e.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Правила выдачи семейной ипотеки изменяются для россиян с 1 февраля - больше нельзя будет оформить отдельные льготные ссуды на каждого из супругов, а кредитный договор будет заключаться в "привязке" к детям, следует из сообщения ведомства. "С 1 февраля начинают действовать ряд изменений в процедуре оформления "Семейной ипотеки". Теперь супруги должны обязательно выступать созаемщиками по кредитному договору. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе", - сообщило ведомство, добавив, что это изменение не затрагивает военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Согласно порядку соблюдения требования программы, кредитный договор будет заключаться "в привязке" к детям, таким образом реализуется принцип – один льготный кредит на семью. "Мера позволит предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более адресной. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказано в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20260130/ipoteka-867058736.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия