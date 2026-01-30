Минфин рассказал об изменении правил выдачи семейной ипотеки

https://1prime.ru/20260130/ipoteka-867060308.html
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Правила выдачи семейной ипотеки изменяются для россиян с 1 февраля - больше нельзя будет оформить отдельные льготные ссуды на каждого из супругов, а кредитный договор будет заключаться в "привязке" к детям, следует из сообщения ведомства. "С 1 февраля начинают действовать ряд изменений в процедуре оформления "Семейной ипотеки". Теперь супруги должны обязательно выступать созаемщиками по кредитному договору. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе", - сообщило ведомство, добавив, что это изменение не затрагивает военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Согласно порядку соблюдения требования программы, кредитный договор будет заключаться "в привязке" к детям, таким образом реализуется принцип – один льготный кредит на семью. "Мера позволит предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более адресной. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказано в пресс-релизе.
