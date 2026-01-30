Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Яндексе" рассказали, что россияне искали в интернете про финансы - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/jandeks-867032574.html
В "Яндексе" рассказали, что россияне искали в интернете про финансы
В "Яндексе" рассказали, что россияне искали в интернете про финансы - 30.01.2026, ПРАЙМ
В "Яндексе" рассказали, что россияне искали в интернете про финансы
Россияне в прошлом году чаще всего по теме финансов искали в интернете информацию о выборе конкретных финансовых продуктов, например, сравнивали условия... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T04:47+0300
2026-01-30T05:17+0300
финансы
россия
банки
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867032574.jpg?1769739435
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году чаще всего по теме финансов искали в интернете информацию о выборе конкретных финансовых продуктов, например, сравнивали условия кредиток, узнавали про рефинансирование, оформление ипотеки без первого взноса, рассказали РИА Новости в пресс-службе темы "Финансы" Поиска "Яндекса". "По данным Темы "Финансы" Поиска "Яндекса", в 2025 порядка 47% всех финансовых обращений россиян были связаны с выбором конкретных финансовых продуктов - пользователи сравнивали условия, уточняли параметры и подбирали решения для повседневных и долгосрочных задач", - сообщили в компании. Крупнейшей категорией в структуре запросов на финансовую тематику, с долей в 31%, стали кредитные продукты. В формулировках запросов по этой теме преобладали вопросы рефинансирования, условий коммерческого кредитования и кредитных решений с дополнительным обеспечением. Те, кто искал информацию про ипотеку, чаще всего уточняли уровень процентных ставок, возможности рефинансирования и условия оформления без первоначального взноса. А вот о кредитных картах чаще всего искали отзывы, сравнительную информацию и пытались выяснить реальные условия их использования. Вторым существенным сегментом запросов о финансовых продуктах стали финансы для бизнеса - 6% обращений. Пользователей больше всего интересовал выбор банков и открытие счетов для ИП. Следом, с долей в 5% расположились вклады. Людей больше всего интересовали условия сберегательных продуктов, они сравнивали ставки, искали самые выгодные предложения, и уточняли принципы работы накопительных счетов и программ долгосрочных сбережений. "За пределами крупнейших категорий заметную роль в структуре пользовательских запросов сыграли дебетовые карты, а также страховые продукты. В сегменте карт пользователи активно сравнивали условия обслуживания и отзывы, тогда как в страховании основной интерес был сосредоточен на стоимости и выборе полисов - от ОСАГО и каско до туристического и ипотечного страхования", - заключили в пресс-службе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, яндекс
Финансы, РОССИЯ, Банки, Яндекс
04:47 30.01.2026 (обновлено: 05:17 30.01.2026)
 
В "Яндексе" рассказали, что россияне искали в интернете про финансы

"Яндекс": россияне чаще всего искали информацию о выборе конкретных финансовых продуктов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году чаще всего по теме финансов искали в интернете информацию о выборе конкретных финансовых продуктов, например, сравнивали условия кредиток, узнавали про рефинансирование, оформление ипотеки без первого взноса, рассказали РИА Новости в пресс-службе темы "Финансы" Поиска "Яндекса".
"По данным Темы "Финансы" Поиска "Яндекса", в 2025 порядка 47% всех финансовых обращений россиян были связаны с выбором конкретных финансовых продуктов - пользователи сравнивали условия, уточняли параметры и подбирали решения для повседневных и долгосрочных задач", - сообщили в компании.
Крупнейшей категорией в структуре запросов на финансовую тематику, с долей в 31%, стали кредитные продукты. В формулировках запросов по этой теме преобладали вопросы рефинансирования, условий коммерческого кредитования и кредитных решений с дополнительным обеспечением.
Те, кто искал информацию про ипотеку, чаще всего уточняли уровень процентных ставок, возможности рефинансирования и условия оформления без первоначального взноса. А вот о кредитных картах чаще всего искали отзывы, сравнительную информацию и пытались выяснить реальные условия их использования.
Вторым существенным сегментом запросов о финансовых продуктах стали финансы для бизнеса - 6% обращений. Пользователей больше всего интересовал выбор банков и открытие счетов для ИП. Следом, с долей в 5% расположились вклады. Людей больше всего интересовали условия сберегательных продуктов, они сравнивали ставки, искали самые выгодные предложения, и уточняли принципы работы накопительных счетов и программ долгосрочных сбережений.
"За пределами крупнейших категорий заметную роль в структуре пользовательских запросов сыграли дебетовые карты, а также страховые продукты. В сегменте карт пользователи активно сравнивали условия обслуживания и отзывы, тогда как в страховании основной интерес был сосредоточен на стоимости и выборе полисов - от ОСАГО и каско до туристического и ипотечного страхования", - заключили в пресс-службе.
 
ФинансыРОССИЯБанкиЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала