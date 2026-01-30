https://1prime.ru/20260130/jandeks-867032574.html

В "Яндексе" рассказали, что россияне искали в интернете про финансы

2026-01-30T04:47+0300

2026-01-30T04:47+0300

2026-01-30T05:17+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году чаще всего по теме финансов искали в интернете информацию о выборе конкретных финансовых продуктов, например, сравнивали условия кредиток, узнавали про рефинансирование, оформление ипотеки без первого взноса, рассказали РИА Новости в пресс-службе темы "Финансы" Поиска "Яндекса". "По данным Темы "Финансы" Поиска "Яндекса", в 2025 порядка 47% всех финансовых обращений россиян были связаны с выбором конкретных финансовых продуктов - пользователи сравнивали условия, уточняли параметры и подбирали решения для повседневных и долгосрочных задач", - сообщили в компании. Крупнейшей категорией в структуре запросов на финансовую тематику, с долей в 31%, стали кредитные продукты. В формулировках запросов по этой теме преобладали вопросы рефинансирования, условий коммерческого кредитования и кредитных решений с дополнительным обеспечением. Те, кто искал информацию про ипотеку, чаще всего уточняли уровень процентных ставок, возможности рефинансирования и условия оформления без первоначального взноса. А вот о кредитных картах чаще всего искали отзывы, сравнительную информацию и пытались выяснить реальные условия их использования. Вторым существенным сегментом запросов о финансовых продуктах стали финансы для бизнеса - 6% обращений. Пользователей больше всего интересовал выбор банков и открытие счетов для ИП. Следом, с долей в 5% расположились вклады. Людей больше всего интересовали условия сберегательных продуктов, они сравнивали ставки, искали самые выгодные предложения, и уточняли принципы работы накопительных счетов и программ долгосрочных сбережений. "За пределами крупнейших категорий заметную роль в структуре пользовательских запросов сыграли дебетовые карты, а также страховые продукты. В сегменте карт пользователи активно сравнивали условия обслуживания и отзывы, тогда как в страховании основной интерес был сосредоточен на стоимости и выборе полисов - от ОСАГО и каско до туристического и ипотечного страхования", - заключили в пресс-службе.

2026

