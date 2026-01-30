https://1prime.ru/20260130/jurist-867030125.html
Юрист рассказал, как обжаловать попадание в реестр мошенников ЦБ
Юрист рассказал, как обжаловать попадание в реестр мошенников ЦБ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как обжаловать попадание в реестр мошенников ЦБ
Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в реестр мошенников Банка России путем направления заявления в свободной форме,... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T02:37+0300
2026-01-30T02:37+0300
2026-01-30T02:37+0300
финансы
банки
общество
рф
банк россия
банк россии
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030125.jpg?1769729854
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в реестр мошенников Банка России путем направления заявления в свободной форме, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в данный список путем направления заявления в свободной форме. При этом обязательно нужно указать свои паспортные данные, реквизиты заблокированного банковского счета и свои контакты. Заявление можно направить как в любой из банков, клиентом которого является человек (в этом случае в течение следующего рабочего дня банк перенаправляет заявление в ЦБ РФ)", - рассказал он.
Также, по словам юриста, можно напрямую обратиться в Банк России через интернет-приемную на сайте регулятора, выбрав в качестве темы обращения "Информационную безопасность" и соответствующий тип проблемы.
Кроме того, такое заявление может подать и сам банк (причем без участия клиента), если посчитает, что сведения о его клиенте внесены в базу данных необоснованно, добавил Пашин.
"Порядок рассмотрения обращения единый, вне зависимости от способа обращения. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения ЦБ РФ обязан рассмотреть заявление и принять решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных. При этом решение ЦБ об отказе в удовлетворении такого обращения заявитель вправе обжаловать в судебном порядке", - уточнил юрист.
Он также отметил, что если клиент обращался с таким заявлением напрямую, то Центральный банк направит письмо клиенту. Если же с заявлением клиент обращался через свой банк, то решение регулятора будет направлено в адрес этого банка.
"При этом ответ Банка России кредитная организация обязана сообщить клиенту не позднее следующего рабочего дня. Если банк самостоятельно инициировал процесс обжалования (без участия клиента), то решение регулятора будет направлено в банк", - заключил Пашин.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, общество , рф, банк россия, банк россии, центральные банки
Финансы, Банки, Общество , РФ, банк Россия, Банк России, центральные банки
Юрист рассказал, как обжаловать попадание в реестр мошенников ЦБ
Юрист Пашин: можно обжаловать попадание в реестр мошенников ЦБ через интернет-приемную
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в реестр мошенников Банка России путем направления заявления в свободной форме, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в данный список путем направления заявления в свободной форме. При этом обязательно нужно указать свои паспортные данные, реквизиты заблокированного банковского счета и свои контакты. Заявление можно направить как в любой из банков, клиентом которого является человек (в этом случае в течение следующего рабочего дня банк перенаправляет заявление в ЦБ РФ)", - рассказал он.
Также, по словам юриста, можно напрямую обратиться в Банк России через интернет-приемную на сайте регулятора, выбрав в качестве темы обращения "Информационную безопасность" и соответствующий тип проблемы.
Кроме того, такое заявление может подать и сам банк (причем без участия клиента), если посчитает, что сведения о его клиенте внесены в базу данных необоснованно, добавил Пашин.
"Порядок рассмотрения обращения единый, вне зависимости от способа обращения. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения ЦБ РФ обязан рассмотреть заявление и принять решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных. При этом решение ЦБ об отказе в удовлетворении такого обращения заявитель вправе обжаловать в судебном порядке", - уточнил юрист.
Он также отметил, что если клиент обращался с таким заявлением напрямую, то Центральный банк направит письмо клиенту. Если же с заявлением клиент обращался через свой банк, то решение регулятора будет направлено в адрес этого банка.
"При этом ответ Банка России кредитная организация обязана сообщить клиенту не позднее следующего рабочего дня. Если банк самостоятельно инициировал процесс обжалования (без участия клиента), то решение регулятора будет направлено в банк", - заключил Пашин.