Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры - 30.01.2026
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры - 30.01.2026
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее... | 30.01.2026
2026-01-30T07:35+0300
2026-01-30T07:35+0300
reuters
кая каллас
сирия
ес
словакия
роберт фицо
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее выступления агентство Reuters разместило на своем YouTube-канале."Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — предалась мечтам политик.Каллас сказала это после того, как журналист, задав вопрос о Сирии, подарил ей книгу по истории этой страны.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил убрать Каю Каллас с её должности. Он отметил, что при ее руководстве ЕС неспособен своевременно реагировать на кризисы и у него отсутствует собственное мнение по глобальным событиям.
сирия
словакия
reuters, кая каллас, сирия, ес, словакия, роберт фицо
Reuters, Кая Каллас, СИРИЯ, ЕС, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
07:35 30.01.2026
 
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что планирует стать умной

Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее выступления агентство Reuters разместило на своем YouTube-канале.
"Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — предалась мечтам политик.
"Уже пора": в Британии потребовали уволить Каллас после слов о России
19 января, 07:22
Каллас сказала это после того, как журналист, задав вопрос о Сирии, подарил ей книгу по истории этой страны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил убрать Каю Каллас с её должности. Он отметил, что при ее руководстве ЕС неспособен своевременно реагировать на кризисы и у него отсутствует собственное мнение по глобальным событиям.
 
ReutersКая КалласСИРИЯЕССЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
