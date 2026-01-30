https://1prime.ru/20260130/kallas-867035741.html

Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры

Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры - 30.01.2026, ПРАЙМ

Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T07:35+0300

2026-01-30T07:35+0300

2026-01-30T07:35+0300

reuters

кая каллас

сирия

ес

словакия

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее выступления агентство Reuters разместило на своем YouTube-канале."Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — предалась мечтам политик.Каллас сказала это после того, как журналист, задав вопрос о Сирии, подарил ей книгу по истории этой страны.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил убрать Каю Каллас с её должности. Он отметил, что при ее руководстве ЕС неспособен своевременно реагировать на кризисы и у него отсутствует собственное мнение по глобальным событиям.

https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866654131.html

сирия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

reuters, кая каллас, сирия, ес, словакия, роберт фицо