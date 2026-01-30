https://1prime.ru/20260130/kallas-867035741.html
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры - 30.01.2026, ПРАЙМ
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T07:35+0300
2026-01-30T07:35+0300
2026-01-30T07:35+0300
reuters
кая каллас
сирия
ес
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции похвасталась, что читает книги и выразила надежду в итоге стать умной, видео ее выступления агентство Reuters разместило на своем YouTube-канале."Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — предалась мечтам политик.Каллас сказала это после того, как журналист, задав вопрос о Сирии, подарил ей книгу по истории этой страны.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил убрать Каю Каллас с её должности. Он отметил, что при ее руководстве ЕС неспособен своевременно реагировать на кризисы и у него отсутствует собственное мнение по глобальным событиям.
https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866654131.html
сирия
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f10cd61e68b264e03e17e49cc876fa1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
reuters, кая каллас, сирия, ес, словакия, роберт фицо
Reuters, Кая Каллас, СИРИЯ, ЕС, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Кая Каллас пообещала стать умной к завершению своей карьеры
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что планирует стать умной