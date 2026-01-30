"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Мема раскритиковал план Каллас по усилению давления на РФ
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в соцсети X.
"Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно с этим она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер в отношении России, где это возможно", — говорится в публикации.
Мема отметил, что в момент, когда необходимы дипломатия, диалог и дополнительные усилия для достижения мира, Каллас продолжает выступать против диалога.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
