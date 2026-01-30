Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/kallas-867039565.html
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад - 30.01.2026, ПРАЙМ
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T09:55+0300
2026-01-30T09:55+0300
кая каллас
запад
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в соцсети X."Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно с этим она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер в отношении России, где это возможно", — говорится в публикации.Мема отметил, что в момент, когда необходимы дипломатия, диалог и дополнительные усилия для достижения мира, Каллас продолжает выступать против диалога.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260129/merts-866993637.html
https://1prime.ru/20260129/ukraina-867006739.html
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кая каллас, запад, москва, ес
Кая Каллас, ЗАПАД, МОСКВА, ЕС
09:55 30.01.2026
 
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад

Мема раскритиковал план Каллас по усилению давления на РФ

© CC BY 4.0 / European Union 2024Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в соцсети X.

"Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно с этим она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер в отношении России, где это возможно", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о Путине
Вчера, 09:18
Мема отметил, что в момент, когда необходимы дипломатия, диалог и дополнительные усилия для достижения мира, Каллас продолжает выступать против диалога.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ
Вчера, 13:47
 
Кая КалласЗАПАДМОСКВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала