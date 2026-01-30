https://1prime.ru/20260130/karty-867010647.html
“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять
“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять - 30.01.2026, ПРАЙМ
“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять
Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, поэтому лучше их заменить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, поэтому лучше их заменить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Глобальные платёжные системы Visa и Mastercard официально покинули российский рынок в 2022 году, однако не все карты в один момент перестали работать. Некоторые банки имели возможность выпускать карты ушедших платежных систем и после их ухода, также по картам проходили транзакции через НСПК.Основной проблемой для владельцев карт Visa и Mastercard стало истечение с 1 января 2025 года срока действия сертификатов безопасности — это документы, которые подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности.Сертификат отвечает за шифрование данных при транзакции (когда терминал устанавливает связь между картой и банком). Шифрование при оплате предполагает формирование уникального кода, который создает чип карты и терминал проверяет его по сертификатам. Следовательно, по истечении срока действия таких сертификатов проверить код невозможно.“Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки, свой функционал она частично сохраняет, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию. Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных”, - указала Мери Валишвили.Кроме того, чем дольше человек пользуется картой, тем выше риск попадания ее данных к мошенникам. А эффективных способов защиты таких старых карт меньше.В июле 2025 года Банк России объявил о прекращении обслуживания указанных карт, выпущенных российскими банками. Конкретные сроки пока не установлены, но заявлено, что период будет достаточным для того, чтобы банки в рабочем порядке смогли заменить карты иностранных платежных систем на аналогичные, использующие платежную систему Мир, заключила она.
"Остались считаные месяцы". К чему готовиться держателям Visa и Mastercard
Глобальные платёжные системы Visa и Mastercard официально покинули российский рынок в 2022 году, однако не все карты в один момент перестали работать. Некоторые банки имели возможность выпускать карты ушедших платежных систем и после их ухода, также по картам проходили транзакции через НСПК.
Основной проблемой для владельцев карт Visa и Mastercard стало истечение с 1 января 2025 года срока действия сертификатов безопасности — это документы, которые подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности.
Сертификат отвечает за шифрование данных при транзакции (когда терминал устанавливает связь между картой и банком). Шифрование при оплате предполагает формирование уникального кода, который создает чип карты и терминал проверяет его по сертификатам. Следовательно, по истечении срока действия таких сертификатов проверить код невозможно.
“Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки, свой функционал она частично сохраняет, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию. Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных”, - указала Мери Валишвили.
Кроме того, чем дольше человек пользуется картой, тем выше риск попадания ее данных к мошенникам. А эффективных способов защиты таких старых карт меньше.
В июле 2025 года Банк России объявил о прекращении обслуживания указанных карт, выпущенных российскими банками. Конкретные сроки пока не установлены, но заявлено, что период будет достаточным для того, чтобы банки в рабочем порядке смогли заменить карты иностранных платежных систем на аналогичные, использующие платежную систему Мир, заключила она.