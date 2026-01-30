https://1prime.ru/20260130/karty-867010647.html

"Мошенники засуетились". Эти карты срочно пора менять

“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять - 30.01.2026, ПРАЙМ

“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять

Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, поэтому лучше их заменить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30

2026-01-30T03:03+0300

2026-01-30T03:03+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, поэтому лучше их заменить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Глобальные платёжные системы Visa и Mastercard официально покинули российский рынок в 2022 году, однако не все карты в один момент перестали работать. Некоторые банки имели возможность выпускать карты ушедших платежных систем и после их ухода, также по картам проходили транзакции через НСПК.Основной проблемой для владельцев карт Visa и Mastercard стало истечение с 1 января 2025 года срока действия сертификатов безопасности — это документы, которые подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности.Сертификат отвечает за шифрование данных при транзакции (когда терминал устанавливает связь между картой и банком). Шифрование при оплате предполагает формирование уникального кода, который создает чип карты и терминал проверяет его по сертификатам. Следовательно, по истечении срока действия таких сертификатов проверить код невозможно.“Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки, свой функционал она частично сохраняет, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию. Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных”, - указала Мери Валишвили.Кроме того, чем дольше человек пользуется картой, тем выше риск попадания ее данных к мошенникам. А эффективных способов защиты таких старых карт меньше.В июле 2025 года Банк России объявил о прекращении обслуживания указанных карт, выпущенных российскими банками. Конкретные сроки пока не установлены, но заявлено, что период будет достаточным для того, чтобы банки в рабочем порядке смогли заменить карты иностранных платежных систем на аналогичные, использующие платежную систему Мир, заключила она.

