https://1prime.ru/20260130/khischenie-867044540.html

Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных

Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных - 30.01.2026, ПРАЙМ

Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных

Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T12:36+0300

2026-01-30T12:36+0300

2026-01-30T12:36+0300

общество

белгородская область

рф

умвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg

БЕЛГОРОД, 30 янв - ПРАЙМ. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре. "Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура. Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия". По информации СУСК по Белгородской области, преступления выявлены оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД РФ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

белгородская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белгородская область, рф, умвд