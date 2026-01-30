https://1prime.ru/20260130/khischenie-867044540.html
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных
БЕЛГОРОД, 30 янв - ПРАЙМ. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре. "Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура. Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия". По информации СУСК по Белгородской области, преступления выявлены оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД РФ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.
