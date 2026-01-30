Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных - 30.01.2026
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных - 30.01.2026, ПРАЙМ
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных
Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T12:36+0300
2026-01-30T12:36+0300
общество
белгородская область
рф
умвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
БЕЛГОРОД, 30 янв - ПРАЙМ. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре. "Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура. Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия". По информации СУСК по Белгородской области, преступления выявлены оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД РФ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.
белгородская область
рф
общество , белгородская область, рф, умвд
Общество , Белгородская область, РФ, УМВД
12:36 30.01.2026
 
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных

Белгородский экс-чиновник получил 5,5 лет за хищение денег у военных

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
БЕЛГОРОД, 30 янв - ПРАЙМ. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.
"Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура.
Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия".
По информации СУСК по Белгородской области, преступления выявлены оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД РФ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.
 
ОбществоБелгородская областьРФУМВД
 
 
