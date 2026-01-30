Эксперты рассказали, почему в Киеве растет спрос на дрова

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Блэкаут в Киеве привел к ажиотажному спросу на дрова и печки-"буржуйки", объявления о продаже возглавляют топ запросов на сайтах, а многие частые продавцы взвинтили цены в несколько раз, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских онлайн-платформ. Цены очень разнятся. Частные продавцы продают продукцию в 2-3 раза дороже государства. К примеру, государственный интернет-магазин по продаже дров для населения "ДроваЕ" предлагает дуб и березу от 1198 гривен (27,9 доллара) за кубический метр, частники выставляют в среднем от 2500 гривен (58,31 доллара) за кубометр, доставка в розницу осуществляется от двух кубометров. Такой рост цен объясняется высоким спросом населения - топовые объявления могут насчитывать свыше 20 тысяч просмотров. В отличие от частных продавцов, государственные цены фиксированы на сезон. Но на госпортале может возникать дефицит. "Продам дрова всех пород: дуб, граб, ясень, береза... Все дрова сложены в машине, выгружаем руками. Если заказать один раз, гарантирую – будете всегда заказывать", - пишет частный пользователь Александр из Бучи (пригород Киева). Меньший, но высокий спрос фиксируется на печки. Установка "буржуйки" "под ключ" стоит в среднем 4500 гривен (104,96 доллара), подобные объявления также могут насчитывать тысячи просмотров. Мэр Киева Виталий Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. При этом известный российский военный эксперт Алексей Леонков объяснял РИА Новости, что киевский режим сам провоцирует перебои с электричеством в городах Украины, перенаправляя электроэнергию с гражданских секторов на военные после ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ и ВПК.
