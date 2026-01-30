https://1prime.ru/20260130/kiev-867067721.html
В Раде забили тревогу из-за событий в Киеве
В Раде забили тревогу из-за событий в Киеве - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Раде забили тревогу из-за событий в Киеве
Украинское руководство обсуждает вариант принудительного вывоза жителей Киева, однако не располагает необходимыми ресурсами для реализации такого сценария,... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:26+0300
2026-01-30T23:26+0300
2026-01-30T23:26+0300
киев
украина
всу
рада
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украинское руководство обсуждает вариант принудительного вывоза жителей Киева, однако не располагает необходимыми ресурсами для реализации такого сценария, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок. Его слова приводит "Новости.live"."Представители власти рассматривают сценарий эвакуации киевлян <…>. Речь идет даже о применении "государственного принуждения", однако государству фактически некуда селить людей", — отметил он.Парламентарий указал, что власти обсуждают возможные механизмы эвакуации, но при этом сохраняется проблема хищений средств, выделенных на защиту энергетических объектов. По его словам, закупленное оборудование зачастую оказывается неэффективным.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
https://1prime.ru/20260130/ukraina-867031340.html
https://1prime.ru/20260129/ukraina-867006739.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, всу, рада, в мире
Киев, УКРАИНА, ВСУ, Рада, В мире
В Раде забили тревогу из-за событий в Киеве
Депутат Евтушок: у Украины нет возможностей для эвакуации столицы
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украинское руководство обсуждает вариант принудительного вывоза жителей Киева, однако не располагает необходимыми ресурсами для реализации такого сценария, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок. Его слова приводит "Новости.live".
"Представители власти рассматривают сценарий эвакуации киевлян <…>. Речь идет даже о применении "государственного принуждения", однако государству фактически некуда селить людей", — отметил он.
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве
Парламентарий указал, что власти обсуждают возможные механизмы эвакуации, но при этом сохраняется проблема хищений средств, выделенных на защиту энергетических объектов. По его словам, закупленное оборудование зачастую оказывается неэффективным.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине
в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ