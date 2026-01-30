https://1prime.ru/20260130/kitaj-867029506.html
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года - 30.01.2026, ПРАЙМ
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T01:13+0300
2026-01-30T01:13+0300
2026-01-30T01:13+0300
рынок
экономика
мировая экономика
китай
сша
пекин
минфин сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867029506.jpg?1769724789
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области валютного курса по-прежнему остается непрозрачной.
"Несмотря на то, что минфин США в этом (полугодовом – ред.) отчете не признал Китай валютным манипулятором, Китай выделяется среди наших основных торговых партнеров своей непрозрачностью в вопросах валютной политики и практики управления курсом", - говорится в пресс-релизе министерства.
При этом минфин США акцентировал внимание в отчете на якобы "крайне крупном и растущем" внешнеторговом профиците Китая, а также на "существенной недооцененности" юаня, призвав Пекин допустить своевременное и упорядоченное укрепление курса в соответствии с рынком, следует из релиза.
Минфин США также указал, что в первой половине 2025 года ни один из ключевых торговых партнеров страны не манипулировал курсом своей валюты по отношению к американскому доллару.
В то же время минфин сообщил, что помимо Китая, финансовые власти США пристально отслеживает валютные практики ещё девяти торговых партнёров: Японии, Кореи, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Германии, Ирландии и Швейцарии.
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, китай, сша, пекин, минфин сша, минфин
Рынок, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Минфин США, Минфин
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года
Минфин США: Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области валютного курса по-прежнему остается непрозрачной.
"Несмотря на то, что минфин США в этом (полугодовом – ред.) отчете не признал Китай валютным манипулятором, Китай выделяется среди наших основных торговых партнеров своей непрозрачностью в вопросах валютной политики и практики управления курсом", - говорится в пресс-релизе министерства.
При этом минфин США акцентировал внимание в отчете на якобы "крайне крупном и растущем" внешнеторговом профиците Китая, а также на "существенной недооцененности" юаня, призвав Пекин допустить своевременное и упорядоченное укрепление курса в соответствии с рынком, следует из релиза.
Минфин США также указал, что в первой половине 2025 года ни один из ключевых торговых партнеров страны не манипулировал курсом своей валюты по отношению к американскому доллару.
В то же время минфин сообщил, что помимо Китая, финансовые власти США пристально отслеживает валютные практики ещё девяти торговых партнёров: Японии, Кореи, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Германии, Ирландии и Швейцарии.