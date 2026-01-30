https://1prime.ru/20260130/kitaj-867029506.html

Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года

Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года - 30.01.2026, ПРАЙМ

Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года

Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T01:13+0300

2026-01-30T01:13+0300

2026-01-30T01:13+0300

рынок

экономика

мировая экономика

китай

сша

пекин

минфин сша

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867029506.jpg?1769724789

ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области валютного курса по-прежнему остается непрозрачной. "Несмотря на то, что минфин США в этом (полугодовом – ред.) отчете не признал Китай валютным манипулятором, Китай выделяется среди наших основных торговых партнеров своей непрозрачностью в вопросах валютной политики и практики управления курсом", - говорится в пресс-релизе министерства. При этом минфин США акцентировал внимание в отчете на якобы "крайне крупном и растущем" внешнеторговом профиците Китая, а также на "существенной недооцененности" юаня, призвав Пекин допустить своевременное и упорядоченное укрепление курса в соответствии с рынком, следует из релиза. Минфин США также указал, что в первой половине 2025 года ни один из ключевых торговых партнеров страны не манипулировал курсом своей валюты по отношению к американскому доллару. В то же время минфин сообщил, что помимо Китая, финансовые власти США пристально отслеживает валютные практики ещё девяти торговых партнёров: Японии, Кореи, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Германии, Ирландии и Швейцарии.

китай

сша

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, китай, сша, пекин, минфин сша, минфин