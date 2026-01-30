Таджикистан и Россия подписали контракты на экспорт продукции

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДУШАНБЕ, 30 янв – ПРАЙМ. Таджикистан и Россия подписали гарантированные контракты на экспорт продукции в РФ на текущий год, сообщил директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода. "Таджикистан и Россия в конце прошлого года подписали гарантированные контракты на экспорт продукции на текущий год в РФ и достигли соглашения о создании таджикско-российского совместного предприятия", - сказал он. По словам Сироджиддинзоды, также заключено соглашение о строительстве агротехнического центра по закупке, упаковке, хранению и складированию сельскохозяйственной продукции для ее дальнейшего экспорта в Россию, который будет расположен на юге страны – Хатлонской области. "Государственное юридическое предприятие экспортного Агентства "Тоджпромэкспорт" в 2025 году экспортировало в РФ 2 970,5 тонны винограда на 15,87 миллиона сомони (1,706 миллиона долларов). В общей сложности предприятие и его филиалы экспортировали за рубеж в 2025 году 4 237,6 тонны винограда на сумму 26,5 миллиона сомони (1,85 миллиона долларов), что составляет 13,2% от объема экспорта фруктов", - сообщил он.
18:33 30.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Прилавок с фруктами и овощами
Прилавок с фруктами и овощами. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
ДУШАНБЕ, 30 янв – ПРАЙМ. Таджикистан и Россия подписали гарантированные контракты на экспорт продукции в РФ на текущий год, сообщил директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода.
"Таджикистан и Россия в конце прошлого года подписали гарантированные контракты на экспорт продукции на текущий год в РФ и достигли соглашения о создании таджикско-российского совместного предприятия", - сказал он.
По словам Сироджиддинзоды, также заключено соглашение о строительстве агротехнического центра по закупке, упаковке, хранению и складированию сельскохозяйственной продукции для ее дальнейшего экспорта в Россию, который будет расположен на юге страны – Хатлонской области.
"Государственное юридическое предприятие экспортного Агентства "Тоджпромэкспорт" в 2025 году экспортировало в РФ 2 970,5 тонны винограда на 15,87 миллиона сомони (1,706 миллиона долларов). В общей сложности предприятие и его филиалы экспортировали за рубеж в 2025 году 4 237,6 тонны винограда на сумму 26,5 миллиона сомони (1,85 миллиона долларов), что составляет 13,2% от объема экспорта фруктов", - сообщил он.
Россия утроила экспорт молочной продукции в ОАЭ в 2025 году
Россия утроила экспорт молочной продукции в ОАЭ в 2025 году
