https://1prime.ru/20260130/kontrakt-867057958.html

Таджикистан и Россия подписали контракты на экспорт продукции

Таджикистан и Россия подписали контракты на экспорт продукции - 30.01.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Россия подписали контракты на экспорт продукции

Таджикистан и Россия подписали гарантированные контракты на экспорт продукции в РФ на текущий год, сообщил директор Агентства по экспорту при правительстве... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T18:33+0300

2026-01-30T18:33+0300

2026-01-30T18:33+0300

экономика

россия

бизнес

рф

таджикистан

https://cdnn.1prime.ru/img/82453/97/824539728_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a360138ae65083d06b2169d6762d7b2d.jpg

ДУШАНБЕ, 30 янв – ПРАЙМ. Таджикистан и Россия подписали гарантированные контракты на экспорт продукции в РФ на текущий год, сообщил директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода. "Таджикистан и Россия в конце прошлого года подписали гарантированные контракты на экспорт продукции на текущий год в РФ и достигли соглашения о создании таджикско-российского совместного предприятия", - сказал он. По словам Сироджиддинзоды, также заключено соглашение о строительстве агротехнического центра по закупке, упаковке, хранению и складированию сельскохозяйственной продукции для ее дальнейшего экспорта в Россию, который будет расположен на юге страны – Хатлонской области. "Государственное юридическое предприятие экспортного Агентства "Тоджпромэкспорт" в 2025 году экспортировало в РФ 2 970,5 тонны винограда на 15,87 миллиона сомони (1,706 миллиона долларов). В общей сложности предприятие и его филиалы экспортировали за рубеж в 2025 году 4 237,6 тонны винограда на сумму 26,5 миллиона сомони (1,85 миллиона долларов), что составляет 13,2% от объема экспорта фруктов", - сообщил он.

https://1prime.ru/20260130/agroeksport-867038647.html

рф

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, таджикистан