Таджикистан и Россия подписали контракты на экспорт продукции

2026-01-30T18:33+0300
2026-01-30T18:33+0300
2026-01-30T18:33+0300
ДУШАНБЕ, 30 янв – ПРАЙМ. Таджикистан и Россия подписали гарантированные контракты на экспорт продукции в РФ на текущий год, сообщил директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода. "Таджикистан и Россия в конце прошлого года подписали гарантированные контракты на экспорт продукции на текущий год в РФ и достигли соглашения о создании таджикско-российского совместного предприятия", - сказал он. По словам Сироджиддинзоды, также заключено соглашение о строительстве агротехнического центра по закупке, упаковке, хранению и складированию сельскохозяйственной продукции для ее дальнейшего экспорта в Россию, который будет расположен на юге страны – Хатлонской области. "Государственное юридическое предприятие экспортного Агентства "Тоджпромэкспорт" в 2025 году экспортировало в РФ 2 970,5 тонны винограда на 15,87 миллиона сомони (1,706 миллиона долларов). В общей сложности предприятие и его филиалы экспортировали за рубеж в 2025 году 4 237,6 тонны винограда на сумму 26,5 миллиона сомони (1,85 миллиона долларов), что составляет 13,2% от объема экспорта фруктов", - сообщил он.
ДУШАНБЕ, 30 янв – ПРАЙМ.
Таджикистан и Россия подписали гарантированные контракты на экспорт продукции в РФ на текущий год, сообщил директор
Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода.
"Таджикистан и Россия в конце прошлого года подписали гарантированные контракты на экспорт продукции на текущий год в РФ
и достигли соглашения о создании таджикско-российского совместного предприятия", - сказал он.
По словам Сироджиддинзоды, также заключено соглашение о строительстве агротехнического центра по закупке, упаковке, хранению и складированию сельскохозяйственной продукции для ее дальнейшего экспорта в Россию, который будет расположен на юге страны – Хатлонской области.
"Государственное юридическое предприятие экспортного Агентства "Тоджпромэкспорт" в 2025 году экспортировало в РФ 2 970,5 тонны винограда на 15,87 миллиона сомони (1,706 миллиона долларов). В общей сложности предприятие и его филиалы экспортировали за рубеж в 2025 году 4 237,6 тонны винограда на сумму 26,5 миллиона сомони (1,85 миллиона долларов), что составляет 13,2% от объема экспорта фруктов", - сообщил он.
