https://1prime.ru/20260130/krym-867029177.html

В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении

В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении - 30.01.2026, ПРАЙМ

В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении

Помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила РИА Новости, что заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T00:33+0300

2026-01-30T00:33+0300

2026-01-30T00:33+0300

экономика

общество

россия

крым

донбасс

рф

антониу гутерреш

сергей лавров

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867029177.jpg?1769722438

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила РИА Новости, что заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу является проявлением политики двойных стандартов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там преобладает принцип территориальной целостности. "В Крыму ничего не ждали и не ждут от ООН, поэтому не удивились. Политика двойных стандартов ООН давно известна. Ответ ООН был вполне предсказуемым", - сказала Курлаева агентству. По ее словам, весь мир видел кадры "Крымской весны": очереди на референдуме в марте 2014 года, настоящую радость на лицах крымчан, когда оглашали результаты народного волеизъявления, овации и исполнение российского гимна на площади Нахимова в Севастополе и площади Ленина в Симферополе. "Та же ситуация и с Донбассом. Я была в ту февральскую ночь 2022 года в Луганске, когда признали независимость ДНР и ЛНР. Помню, как несмотря на комендантский час, угрозы терактов и обстрелов со стороны ВСУ, люди высыпали на улицу, даже пытались организовать автопробег. Помню, как плакали и поздравляли друг друга, кричали в окна, светили фонариками. Мы помним и не забудем, как бы не старались стереть эти кадры из памяти всевозможные европейские структуры, провонявшие трусостью и старым политическим борделем", - сказала Курлаева. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

крым

донбасс

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, крым, донбасс, рф, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, оон, мид рф, мид