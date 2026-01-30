Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет

https://1prime.ru/20260130/kurs-867039976.html

Рубль в начале торгов пятницы снижается к юаню, курс китайской валюты повышается на 7 копеек, до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается к юаню, курс китайской валюты повышается на 7 копеек, до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 7 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,83 рубля.

