ЦБ обозначил официальный курс валют на 31 января

2026-01-30T17:58+0300

экономика

рынок

рф

сша

банк россия

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,13 копейки к пятнице, до 10,8689 рубля, доллара - на 29,24 копейки, до 75,7327 рубля, евро - на 50,71 копейки, до 90,468 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

2026

