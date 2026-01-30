Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия готова изучить варианты подключения к "Маршруту Трампа" - 30.01.2026
МИД: Россия готова изучить варианты подключения к "Маршруту Трампа"
МИД: Россия готова изучить варианты подключения к "Маршруту Трампа" - 30.01.2026, ПРАЙМ
МИД: Россия готова изучить варианты подключения к "Маршруту Трампа"
Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к армяно-американскому "Маршруту Трампа", в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД, заявила... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:58+0300
2026-01-30T16:58+0300
россия
армения
ереван
сша
мария захарова
ржд
мид
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860313238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e94b58b3ccbff9f76c13a3e91a4fa5f.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к армяно-американскому "Маршруту Трампа", в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается проекта "дороги Трампа", мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты нашего подключения, в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Официальный представитель российского МИД добавила, что прежде необходимо изучить все детали реализации функционирования этой инициативы, однако, по данным российской стороны, подробная проработка пока находится на начальном этапе. "В силе остается наше предложение Еревану провести предметные консультации с участием всех заинтересованных ведомств", - подытожила Захарова. Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
армения
ереван
сша
азербайджан
россия, армения, ереван, сша, мария захарова, ржд, мид, азербайджан
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, США, Мария Захарова, РЖД, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН
16:58 30.01.2026
 
МИД: Россия готова изучить варианты подключения к "Маршруту Трампа"

МИД: Россия готова изучить варианты подключения к армяно-американскому "Маршруту Трампа"

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к армяно-американскому "Маршруту Трампа", в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается проекта "дороги Трампа", мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты нашего подключения, в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель российского МИД добавила, что прежде необходимо изучить все детали реализации функционирования этой инициативы, однако, по данным российской стороны, подробная проработка пока находится на начальном этапе.
"В силе остается наше предложение Еревану провести предметные консультации с участием всех заинтересованных ведомств", - подытожила Захарова.
Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
РОССИЯ АРМЕНИЯ Ереван США Мария Захарова РЖД МИД АЗЕРБАЙДЖАН
 
 
