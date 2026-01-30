https://1prime.ru/20260130/marshrut-867052551.html

МИД: Россия готова изучить варианты подключения к "Маршруту Трампа"

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к армяно-американскому "Маршруту Трампа", в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается проекта "дороги Трампа", мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты нашего подключения, в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Официальный представитель российского МИД добавила, что прежде необходимо изучить все детали реализации функционирования этой инициативы, однако, по данным российской стороны, подробная проработка пока находится на начальном этапе. "В силе остается наше предложение Еревану провести предметные консультации с участием всех заинтересованных ведомств", - подытожила Захарова. Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.

2026

