Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами - 30.01.2026
Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами
Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами - 30.01.2026, ПРАЙМ
Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами
Управляющие компании c 1 сентября должны обеспечить возможность использования платформы Max для официального взаимодействия с жильцами, следует из постановления | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:55+0300
2026-01-30T23:55+0300
бизнес
недвижимость
ирек файзуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860381104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d569f49789775d16737893c3dcb30c73.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющие компании c 1 сентября должны обеспечить возможность использования платформы Max для официального взаимодействия с жильцами, следует из постановления правительства. Так, жильцы смогут использовать Max как один из каналов для взаимодействия с управляющей компанией, в том числе можно будет записаться на прием и направить запросы и обращения. При этом все прежние каналы связи с управляющей компанией должны быть сохранены, включая возможность личного посещения. Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max. Их владельцами будут органы государственного жилищного надзора. На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.
бизнес, недвижимость, ирек файзуллин
Бизнес, Недвижимость, Ирек Файзуллин
23:55 30.01.2026
 
Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами

Max с 1 сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющие компании c 1 сентября должны обеспечить возможность использования платформы Max для официального взаимодействия с жильцами, следует из постановления правительства.
Так, жильцы смогут использовать Max как один из каналов для взаимодействия с управляющей компанией, в том числе можно будет записаться на прием и направить запросы и обращения.
При этом все прежние каналы связи с управляющей компанией должны быть сохранены, включая возможность личного посещения.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max. Их владельцами будут органы государственного жилищного надзора. На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.
НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max
27 января, 03:27
 
Бизнес, Недвижимость, Ирек Файзуллин
 
 
