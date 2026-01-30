https://1prime.ru/20260130/max-867069192.html

Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами

Max с сентября станет каналом общения управляющих компаний с жильцами

2026-01-30T23:55+0300

бизнес

недвижимость

ирек файзуллин

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющие компании c 1 сентября должны обеспечить возможность использования платформы Max для официального взаимодействия с жильцами, следует из постановления правительства. Так, жильцы смогут использовать Max как один из каналов для взаимодействия с управляющей компанией, в том числе можно будет записаться на прием и направить запросы и обращения. При этом все прежние каналы связи с управляющей компанией должны быть сохранены, включая возможность личного посещения. Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max. Их владельцами будут органы государственного жилищного надзора. На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.

