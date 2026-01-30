https://1prime.ru/20260130/med-867037923.html
Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня
Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня - 30.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня
Стоимость меди снижается в пятницу утром после роста на 7% и обновления рекордного уровня днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T08:59+0300
2026-01-30T08:59+0300
2026-01-30T08:59+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром после роста на 7% и обновления рекордного уровня днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 2,26%, до 6,0635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий день цена меди поднялась на 7,17%, достигнув в ходе торговой сессии исторического максимума в 6,5818 доллара за фунт. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 4,06%, до 13 618 долларов, алюминия - снизилась на 1,18%, до 3 218,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 1,43%, до 3 412 долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня
Цена на медь снижается после роста на 7% и обновления рекордного уровня днем ранее
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром после роста на 7% и обновления рекордного уровня днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
дешевел на 2,26%, до 6,0635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За предыдущий день цена меди поднялась на 7,17%, достигнув в ходе торговой сессии исторического максимума в 6,5818 доллара за фунт.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 4,06%, до 13 618 долларов, алюминия - снизилась на 1,18%, до 3 218,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 1,43%, до 3 412 долларов.