https://1prime.ru/20260130/med-867037923.html

Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня

Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня - 30.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается после обновления рекордного уровня

Стоимость меди снижается в пятницу утром после роста на 7% и обновления рекордного уровня днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T08:59+0300

2026-01-30T08:59+0300

2026-01-30T08:59+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром после роста на 7% и обновления рекордного уровня днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 2,26%, до 6,0635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий день цена меди поднялась на 7,17%, достигнув в ходе торговой сессии исторического максимума в 6,5818 доллара за фунт. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 4,06%, до 13 618 долларов, алюминия - снизилась на 1,18%, до 3 218,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 1,43%, до 3 412 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex