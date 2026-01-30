Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 году - 30.01.2026
Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 году
Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 году - 30.01.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 году
Российский экспорт продукции АПК по итогам 2025 года может составить порядка 80 миллионов тонн на сумму 41,5 миллиарда долларов, сообщила глава Минсельхоза РФ... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК по итогам 2025 года может составить порядка 80 миллионов тонн на сумму 41,5 миллиарда долларов, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "По итогам прошлого года мы ожидаем объемы экспорта на уровне эквивалента 41,5 миллиарда долларов. Порядка 80 миллионов тонн продовольствия мы поставили на международный рынок", - сказала Лут в интервью телеканалу "Россия 24". Она отметила, что результат оказался чуть ниже показателя 2024 года в связи с экономической ситуацией и ликвидностью основного российского продукта - зерна. Ранее глава ведомства сообщала, что Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн.
08:52 30.01.2026
 
Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 году

Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 г в $41,5 млрд

Уборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК по итогам 2025 года может составить порядка 80 миллионов тонн на сумму 41,5 миллиарда долларов, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"По итогам прошлого года мы ожидаем объемы экспорта на уровне эквивалента 41,5 миллиарда долларов. Порядка 80 миллионов тонн продовольствия мы поставили на международный рынок", - сказала Лут в интервью телеканалу "Россия 24".
Она отметила, что результат оказался чуть ниже показателя 2024 года в связи с экономической ситуацией и ликвидностью основного российского продукта - зерна.
Ранее глава ведомства сообщала, что Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн.
 
