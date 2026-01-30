Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/mintrud-867064901.html
Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО
Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО - 30.01.2026, ПРАЙМ
Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило автоматически подтверждать статус участников специальной военной операции при предоставлении услуг через... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T21:57+0300
2026-01-30T21:57+0300
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_8075e54aa9993102c2435e43f2aab893.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило автоматически подтверждать статус участников специальной военной операции при предоставлении услуг через портал "Работа России", сообщили в пресс-службе министерства. "Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, которое поможет усовершенствовать механизм предоставления мер государственной поддержки участникам СВО и членам их семей. Документом предлагается расширить перечень сведений, которые можно запрашивать через цифровую платформу "Работа России" в автоматическом режиме. Речь о подтверждении статуса участника СВО и о размере выплат, которые были предоставлены участнику спецоперации или членам его семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас для того, чтобы подтвердить статус участника СВО, необходимо предоставить соответствующие документы. В пресс-службе напомнили, что в рамках национального проекта "Кадры" доступно бесплатное переобучение по профессиям. Список будет расширен в этом году специально для участников специальной военной операции. Также существуют меры поддержки работодателей, которые берут на работу ветеранов СВО. Так, если необходима адаптация рабочего места с учетом ограничений по здоровью, то компания сможет получить 200 тысяч рублей через национальный проект "Кадры" для переоборудования. Уточняется, что с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут пользоваться социальным контрактом для открытия своего дела.
https://1prime.ru/20260130/gosduma-867032100.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_bd13dc546cea370cbc441f57c39a8e3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф
Общество , РОССИЯ, РФ
21:57 30.01.2026
 
Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО

Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО через "Работу России"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило автоматически подтверждать статус участников специальной военной операции при предоставлении услуг через портал "Работа России", сообщили в пресс-службе министерства.
"Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, которое поможет усовершенствовать механизм предоставления мер государственной поддержки участникам СВО и членам их семей. Документом предлагается расширить перечень сведений, которые можно запрашивать через цифровую платформу "Работа России" в автоматическом режиме. Речь о подтверждении статуса участника СВО и о размере выплат, которые были предоставлены участнику спецоперации или членам его семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас для того, чтобы подтвердить статус участника СВО, необходимо предоставить соответствующие документы.
В пресс-службе напомнили, что в рамках национального проекта "Кадры" доступно бесплатное переобучение по профессиям. Список будет расширен в этом году специально для участников специальной военной операции. Также существуют меры поддержки работодателей, которые берут на работу ветеранов СВО. Так, если необходима адаптация рабочего места с учетом ограничений по здоровью, то компания сможет получить 200 тысяч рублей через национальный проект "Кадры" для переоборудования.
Уточняется, что с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут пользоваться социальным контрактом для открытия своего дела.
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО
04:23
 
ОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала