https://1prime.ru/20260130/mintrud-867064901.html

Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО

Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО - 30.01.2026, ПРАЙМ

Минтруд предложил автоматически подтверждать статус участника СВО

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило автоматически подтверждать статус участников специальной военной операции при предоставлении услуг через... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T21:57+0300

2026-01-30T21:57+0300

2026-01-30T21:57+0300

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_8075e54aa9993102c2435e43f2aab893.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило автоматически подтверждать статус участников специальной военной операции при предоставлении услуг через портал "Работа России", сообщили в пресс-службе министерства. "Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, которое поможет усовершенствовать механизм предоставления мер государственной поддержки участникам СВО и членам их семей. Документом предлагается расширить перечень сведений, которые можно запрашивать через цифровую платформу "Работа России" в автоматическом режиме. Речь о подтверждении статуса участника СВО и о размере выплат, которые были предоставлены участнику спецоперации или членам его семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас для того, чтобы подтвердить статус участника СВО, необходимо предоставить соответствующие документы. В пресс-службе напомнили, что в рамках национального проекта "Кадры" доступно бесплатное переобучение по профессиям. Список будет расширен в этом году специально для участников специальной военной операции. Также существуют меры поддержки работодателей, которые берут на работу ветеранов СВО. Так, если необходима адаптация рабочего места с учетом ограничений по здоровью, то компания сможет получить 200 тысяч рублей через национальный проект "Кадры" для переоборудования. Уточняется, что с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут пользоваться социальным контрактом для открытия своего дела.

https://1prime.ru/20260130/gosduma-867032100.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф