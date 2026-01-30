https://1prime.ru/20260130/moldaviya-867069013.html

Молдавия пережила резкий рост тарифов на электроэнергию, заявил Филат

2026-01-30T23:46+0300

КИШИНЕВ, 30 янв - ПРАЙМ. Молдавия пережила за последние пять лет самый резкий рост тарифов на электроэнергию среди европейских стран, заявил бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, обвинив действующие власти в провальном управлении страной. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис: республика осталась без "голубого топлива" из-за прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. "Сегодня Молдова остается страной, где население платит самые высокие тарифы на электроэнергию в Юго-Восточной Европе… Среди всех европейских стран именно население Республики Молдова испытало самый мощный тарифный шок электроэнергии, беспрецедентный рост, реализованный в короткий срок. Разрыв между минимальными и максимальными тарифами за несколько лет выводит Молдову на первое место в Европе, с огромным отрывом от показателя по Европейскому союзу", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, разница между минимальным и максимальным тарифом на электроэнергию в Молдавии за 2020–2025 годы составила рост в 2,6 раза, тогда как средний показатель по ЕС — 1,4 раза. "Иными словами, удар по гражданам Республики Молдова оказался почти вдвое сильнее, чем в среднем по ЕС", - подчеркнул политик. Филат отметил, что речь идет не о сбое рыночных механизмов, а о провале государственного управления. "Энергетический кризис был не просто импортирован, но и усилен внутри страны вследствие запоздалых решений, отсутствия прозрачности и управления, вызывающего серьезные подозрения в некомпетентности и возможных злоупотреблениях… А счет за это продолжает оплачивать каждое домохозяйство страны", - констатировал он. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

