Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы

Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии пятницы
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивался на 0,46% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,66 пункта.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США на выходных. Ограничивать покупки, однако, будет ухудшение внешнего фона и, в частности, нисходящая коррекция цен на нефть и металлы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Участники рынка также продолжат следить за российскими компаниями, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и цифры по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер".
При сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть индекс Мосбиржи может предпринять попытку вновь закрепиться выше уровня 2 800 пунктов, открывая путь к более высоким целям, ожидают они.
"Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи перейдет в проторговке диапазона 2 790 - 2 840 пунктов. Сценарий проверки на прочность отметки 2 800 пунктов выглядит логичным - в условиях высоких новостных рисков выходных и отсутствия новых геополитических вводных инвесторы могут частично зафиксировать краткосрочную прибыль", - прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.