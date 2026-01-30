https://1prime.ru/20260130/mosbirzha-867039794.html

Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы

Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы - 30.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T10:15+0300

2026-01-30T10:15+0300

2026-01-30T10:15+0300

рынок

торги

акции

украина

сша

елена кожухова

евгений локтюхов

мосбиржа

русгидро

озон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0e71f883a4fa757e4b740c8edcc0435.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивался на 0,46% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,66 пункта. В лидерах роста - акции ТГК‑1 (+6,22%), "Русгидро" (+1,87%), "Озона" (+1,71%), "Фармсинтеза" (+1,64%) и ВТБ (+1,25%). В лидерах снижения - акции "Селигдара" (-6,92%), "Полюса" (-4,58%), "Русснефти" (-3,2%), "Норникеля" (-1,79%) и "ЭН+ Груп" (-1,47%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США на выходных. Ограничивать покупки, однако, будет ухудшение внешнего фона и, в частности, нисходящая коррекция цен на нефть и металлы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Участники рынка также продолжат следить за российскими компаниями, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и цифры по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". При сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть индекс Мосбиржи может предпринять попытку вновь закрепиться выше уровня 2 800 пунктов, открывая путь к более высоким целям, ожидают они. "Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи перейдет в проторговке диапазона 2 790 - 2 840 пунктов. Сценарий проверки на прочность отметки 2 800 пунктов выглядит логичным - в условиях высоких новостных рисков выходных и отсутствия новых геополитических вводных инвесторы могут частично зафиксировать краткосрочную прибыль", - прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, украина, сша, елена кожухова, евгений локтюхов, мосбиржа, русгидро, озон