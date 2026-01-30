Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/mosbirzha-867039794.html
Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы
Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы - 30.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T10:15+0300
2026-01-30T10:15+0300
рынок
торги
акции
украина
сша
елена кожухова
евгений локтюхов
мосбиржа
русгидро
озон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0e71f883a4fa757e4b740c8edcc0435.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивался на 0,46% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,66 пункта. В лидерах роста - акции ТГК‑1 (+6,22%), "Русгидро" (+1,87%), "Озона" (+1,71%), "Фармсинтеза" (+1,64%) и ВТБ (+1,25%). В лидерах снижения - акции "Селигдара" (-6,92%), "Полюса" (-4,58%), "Русснефти" (-3,2%), "Норникеля" (-1,79%) и "ЭН+ Груп" (-1,47%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США на выходных. Ограничивать покупки, однако, будет ухудшение внешнего фона и, в частности, нисходящая коррекция цен на нефть и металлы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Участники рынка также продолжат следить за российскими компаниями, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и цифры по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". При сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть индекс Мосбиржи может предпринять попытку вновь закрепиться выше уровня 2 800 пунктов, открывая путь к более высоким целям, ожидают они. "Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи перейдет в проторговке диапазона 2 790 - 2 840 пунктов. Сценарий проверки на прочность отметки 2 800 пунктов выглядит логичным - в условиях высоких новостных рисков выходных и отсутствия новых геополитических вводных инвесторы могут частично зафиксировать краткосрочную прибыль", - прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff3b7ca49ac7d5f03dda02b94977ae42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, украина, сша, елена кожухова, евгений локтюхов, мосбиржа, русгидро, озон
Рынок, Торги, Акции, УКРАИНА, США, Елена Кожухова, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Русгидро, Озон
10:15 30.01.2026
 
Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы

Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии пятницы

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивался на 0,46% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,66 пункта.
В лидерах роста - акции ТГК‑1 (+6,22%), "Русгидро" (+1,87%), "Озона" (+1,71%), "Фармсинтеза" (+1,64%) и ВТБ (+1,25%).
В лидерах снижения - акции "Селигдара" (-6,92%), "Полюса" (-4,58%), "Русснефти" (-3,2%), "Норникеля" (-1,79%) и "ЭН+ Груп" (-1,47%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США на выходных. Ограничивать покупки, однако, будет ухудшение внешнего фона и, в частности, нисходящая коррекция цен на нефть и металлы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Участники рынка также продолжат следить за российскими компаниями, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и цифры по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер".
При сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть индекс Мосбиржи может предпринять попытку вновь закрепиться выше уровня 2 800 пунктов, открывая путь к более высоким целям, ожидают они.
"Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи перейдет в проторговке диапазона 2 790 - 2 840 пунктов. Сценарий проверки на прочность отметки 2 800 пунктов выглядит логичным - в условиях высоких новостных рисков выходных и отсутствия новых геополитических вводных инвесторы могут частично зафиксировать краткосрочную прибыль", - прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
 
РынокТоргиАкцииУКРАИНАСШАЕлена КожуховаЕвгений ЛоктюховМосбиржаРусгидроОзон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала