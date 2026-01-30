https://1prime.ru/20260130/moshenniki-867052713.html

Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв

Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв - 30.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв

Мошенники, чтобы найти жертву, используют два подхода, массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей, заявила РИА Новости | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T17:04+0300

2026-01-30T17:04+0300

2026-01-30T17:04+0300

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, чтобы найти жертву, используют два подхода, массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. На вопрос, как мошенники находят своих жертв, она ответила: "Они используют оба подхода. И массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей". "Как мошенники находят таких? Достаточно просто. Источников, где можно раздобыть информацию, требуемую им, по нынешним временам немало. Мошенники могут тоннами собирать ее из любых социальных сетей, утечек данных, они, наконец, даже покупают интересующие их базы данных", - добавила собеседница агентства. По словам Колбасиной, у каждого есть "цифровой след", и очень важно думать, прежде чем выкладывать фото, писать комментарии или делиться геолокацией в соцсетях. "Опытному мошеннику этот след расскажет о вас больше, чем вы думаете: состав семьи, имена детей и клички питомцев, где вы отдыхаете, какую машину купили, когда у вас день рождения. Эти, казалось бы, безобидные детали - золото для социальной инженерии",- подчеркнула Колбасина. "При телефонном разговоре эти детали позволят завоевать ваше доверие. А дальше в ход пойдут уже отработанные скрипты давления. "Дзинь-дзинь!" - и вы на крючке",- заключила она.

https://1prime.ru/20260130/karty-867010647.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество