Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/moshenniki-867052713.html
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв - 30.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв
Мошенники, чтобы найти жертву, используют два подхода, массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей, заявила РИА Новости | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T17:04+0300
2026-01-30T17:04+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, чтобы найти жертву, используют два подхода, массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. На вопрос, как мошенники находят своих жертв, она ответила: "Они используют оба подхода. И массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей". "Как мошенники находят таких? Достаточно просто. Источников, где можно раздобыть информацию, требуемую им, по нынешним временам немало. Мошенники могут тоннами собирать ее из любых социальных сетей, утечек данных, они, наконец, даже покупают интересующие их базы данных", - добавила собеседница агентства. По словам Колбасиной, у каждого есть "цифровой след", и очень важно думать, прежде чем выкладывать фото, писать комментарии или делиться геолокацией в соцсетях. "Опытному мошеннику этот след расскажет о вас больше, чем вы думаете: состав семьи, имена детей и клички питомцев, где вы отдыхаете, какую машину купили, когда у вас день рождения. Эти, казалось бы, безобидные детали - золото для социальной инженерии",- подчеркнула Колбасина. "При телефонном разговоре эти детали позволят завоевать ваше доверие. А дальше в ход пойдут уже отработанные скрипты давления. "Дзинь-дзинь!" - и вы на крючке",- заключила она.
https://1prime.ru/20260130/karty-867010647.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
17:04 30.01.2026
 
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники ищут жертв

Колбасина: мошенники исследуют социальные сети, чтобы найти жертв

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, чтобы найти жертву, используют два подхода, массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, как мошенники находят своих жертв, она ответила: "Они используют оба подхода. И массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей".
"Как мошенники находят таких? Достаточно просто. Источников, где можно раздобыть информацию, требуемую им, по нынешним временам немало. Мошенники могут тоннами собирать ее из любых социальных сетей, утечек данных, они, наконец, даже покупают интересующие их базы данных", - добавила собеседница агентства.
По словам Колбасиной, у каждого есть "цифровой след", и очень важно думать, прежде чем выкладывать фото, писать комментарии или делиться геолокацией в соцсетях.
"Опытному мошеннику этот след расскажет о вас больше, чем вы думаете: состав семьи, имена детей и клички питомцев, где вы отдыхаете, какую машину купили, когда у вас день рождения. Эти, казалось бы, безобидные детали - золото для социальной инженерии",- подчеркнула Колбасина.
"При телефонном разговоре эти детали позволят завоевать ваше доверие. А дальше в ход пойдут уже отработанные скрипты давления. "Дзинь-дзинь!" - и вы на крючке",- заключила она.
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять
03:03
 
ТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала