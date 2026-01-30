https://1prime.ru/20260130/moshenniki-867066737.html
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники - 30.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники
Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T22:38+0300
2026-01-30T22:38+0300
2026-01-30T22:38+0300
общество
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_99e944cebee97613c8414b03a0502b2e.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. На вопрос, кто в группе риска мошенников, она ответила: "Если коротко, это, прежде всего, пожилые люди". "Ведь они, как правило, часто более доверчивы, хуже разбираются в цифровых технологиях, и, к сожалению, нередко испытывают дефицит простого человеческого общения и поддержки", - уточнила собеседница агентства. Но, если смотреть глубже, то, по ее словам, "в зоне риска находимся мы все, без исключения". "Наша защита от манипуляций работает, пока мы спокойны и уверены. Но жизнь переменчива. Болезнь близкого, ссора с любимым человеком, проблемы на работе или просто сильная усталость — всё это делает нас уязвимыми", - подчеркнула Колбасина. "Когда мы в стрессе или тревоге, критическое мышление слабеет, и мы попадаем в зону риска. Этим и пользуются мошенники. Они прекрасно знают: взломать человека, используя методы психологического воздействия гораздо проще, чем взломать банковскую систему защиты", - добавила эксперт. "Анализируя статистику, я обнаружила, что в 60% случаев мошенники целенаправленно атакуют мужчин. Мужчины в стрессовой ситуации склонны действовать быстро, решительно и, в одиночку. Срабатывает установка "я сам все решу", "я защитник", "зачем зря волновать семью". А для мошенника изоляция жертвы — уже половина успеха", - заметила Колбасина. "Женщины ведут себя иначе. Даже в панике, на пике эмоций женщине часто нужно выдохнуть, посоветоваться, обсудить происходящее с кем-то из близких", - заключила она.
https://1prime.ru/20260130/karty-867010647.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2615b86d050e0b63b143bc86db7433af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, банки
Общество , Финансы, Банки
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники
Колбасина: мошенники чаще всего атакуют пожилых людей
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, кто в группе риска мошенников, она ответила: "Если коротко, это, прежде всего, пожилые люди". "Ведь они, как правило, часто более доверчивы, хуже разбираются в цифровых технологиях, и, к сожалению, нередко испытывают дефицит простого человеческого общения и поддержки", - уточнила собеседница агентства.
Но, если смотреть глубже, то, по ее словам, "в зоне риска находимся мы все, без исключения". "Наша защита от манипуляций работает, пока мы спокойны и уверены. Но жизнь переменчива. Болезнь близкого, ссора с любимым человеком, проблемы на работе или просто сильная усталость — всё это делает нас уязвимыми", - подчеркнула Колбасина.
"Когда мы в стрессе или тревоге, критическое мышление слабеет, и мы попадаем в зону риска. Этим и пользуются мошенники. Они прекрасно знают: взломать человека, используя методы психологического воздействия гораздо проще, чем взломать банковскую систему защиты", - добавила эксперт.
"Анализируя статистику, я обнаружила, что в 60% случаев мошенники целенаправленно атакуют мужчин. Мужчины в стрессовой ситуации склонны действовать быстро, решительно и, в одиночку. Срабатывает установка "я сам все решу", "я защитник", "зачем зря волновать семью". А для мошенника изоляция жертвы — уже половина успеха", - заметила Колбасина.
"Женщины ведут себя иначе. Даже в панике, на пике эмоций женщине часто нужно выдохнуть, посоветоваться, обсудить происходящее с кем-то из близких", - заключила она.
“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять