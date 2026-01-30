Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/moshenniki-867066737.html
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники - 30.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники
Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T22:38+0300
2026-01-30T22:38+0300
общество
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_99e944cebee97613c8414b03a0502b2e.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. На вопрос, кто в группе риска мошенников, она ответила: "Если коротко, это, прежде всего, пожилые люди". "Ведь они, как правило, часто более доверчивы, хуже разбираются в цифровых технологиях, и, к сожалению, нередко испытывают дефицит простого человеческого общения и поддержки", - уточнила собеседница агентства. Но, если смотреть глубже, то, по ее словам, "в зоне риска находимся мы все, без исключения". "Наша защита от манипуляций работает, пока мы спокойны и уверены. Но жизнь переменчива. Болезнь близкого, ссора с любимым человеком, проблемы на работе или просто сильная усталость — всё это делает нас уязвимыми", - подчеркнула Колбасина. "Когда мы в стрессе или тревоге, критическое мышление слабеет, и мы попадаем в зону риска. Этим и пользуются мошенники. Они прекрасно знают: взломать человека, используя методы психологического воздействия гораздо проще, чем взломать банковскую систему защиты", - добавила эксперт. "Анализируя статистику, я обнаружила, что в 60% случаев мошенники целенаправленно атакуют мужчин. Мужчины в стрессовой ситуации склонны действовать быстро, решительно и, в одиночку. Срабатывает установка "я сам все решу", "я защитник", "зачем зря волновать семью". А для мошенника изоляция жертвы — уже половина успеха", - заметила Колбасина. "Женщины ведут себя иначе. Даже в панике, на пике эмоций женщине часто нужно выдохнуть, посоветоваться, обсудить происходящее с кем-то из близких", - заключила она.
https://1prime.ru/20260130/karty-867010647.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2615b86d050e0b63b143bc86db7433af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, банки
Общество , Финансы, Банки
22:38 30.01.2026
 
Эксперт по финграмотности рассказала, кого чаще всего атакуют мошенники

Колбасина: мошенники чаще всего атакуют пожилых людей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер за компьютером
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Хакер за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, кто в группе риска мошенников, она ответила: "Если коротко, это, прежде всего, пожилые люди". "Ведь они, как правило, часто более доверчивы, хуже разбираются в цифровых технологиях, и, к сожалению, нередко испытывают дефицит простого человеческого общения и поддержки", - уточнила собеседница агентства.
Но, если смотреть глубже, то, по ее словам, "в зоне риска находимся мы все, без исключения". "Наша защита от манипуляций работает, пока мы спокойны и уверены. Но жизнь переменчива. Болезнь близкого, ссора с любимым человеком, проблемы на работе или просто сильная усталость — всё это делает нас уязвимыми", - подчеркнула Колбасина.
"Когда мы в стрессе или тревоге, критическое мышление слабеет, и мы попадаем в зону риска. Этим и пользуются мошенники. Они прекрасно знают: взломать человека, используя методы психологического воздействия гораздо проще, чем взломать банковскую систему защиты", - добавила эксперт.
"Анализируя статистику, я обнаружила, что в 60% случаев мошенники целенаправленно атакуют мужчин. Мужчины в стрессовой ситуации склонны действовать быстро, решительно и, в одиночку. Срабатывает установка "я сам все решу", "я защитник", "зачем зря волновать семью". А для мошенника изоляция жертвы — уже половина успеха", - заметила Колбасина.
"Женщины ведут себя иначе. Даже в панике, на пике эмоций женщине часто нужно выдохнуть, посоветоваться, обсудить происходящее с кем-то из близких", - заключила она.
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
“Мошенники засуетились”. Эти карты срочно пора менять
Вчера, 03:03
 
ОбществоФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала