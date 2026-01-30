https://1prime.ru/20260130/moskva-867036185.html

В Москве в пятницу вечером возможны затруднения движения

В Москве в пятницу вечером возможны затруднения движения - 30.01.2026, ПРАЙМ

В Москве в пятницу вечером возможны затруднения движения

Затруднения движения возможны в центре Москвы, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область в пятницу вечером, рекомендуется использовать... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T07:58+0300

2026-01-30T07:58+0300

2026-01-30T07:58+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867036185.jpg?1769749106

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Затруднения движения возможны в центре Москвы, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область в пятницу вечером, рекомендуется использовать городской транспорт, сообщает столичный дептранс. "Сегодня в Москве будет морозно и ясно. Одевайтесь теплее. Вечером возможны затруднения движения в центре, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Для поездок используйте городской транспорт. Если вы за рулем, заранее продумайте маршрут", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва