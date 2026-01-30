В Москве в пятницу вечером возможны затруднения движения

https://1prime.ru/20260130/moskva-867036185.html
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Затруднения движения возможны в центре Москвы, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область в пятницу вечером, рекомендуется использовать городской транспорт, сообщает столичный дептранс.
"Сегодня в Москве будет морозно и ясно. Одевайтесь теплее. Вечером возможны затруднения движения в центре, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Для поездок используйте городской транспорт. Если вы за рулем, заранее продумайте маршрут", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.
