Москва согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине

Москва согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине - 30.01.2026, ПРАЙМ

Москва согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине

Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров,... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T13:34+0300

2026-01-30T13:34+0300

2026-01-30T13:35+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров... Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласилась ли Москва воздержаться от ударов по Украине. ​ Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.

