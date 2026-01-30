https://1prime.ru/20260130/moskva-867045363.html
Москва согласилась на просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине
2026-01-30T13:34+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров... Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласилась ли Москва воздержаться от ударов по Украине. Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
