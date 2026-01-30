Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5% - 30.01.2026
ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5%
ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор.
экономика
банк россии
банки
финансы
россия
рф
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор."Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 процентного пункта к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в релизе.Отмечается, что за счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов."Достаточность капитала на первое января 2026 года составила 13,3% (13,4% на 1 июля 2025 года и 13% на 1 октября 2025 года)", - уточнил регулятор.По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала."В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось", - также сообщил регулятор.
рф
Новости
банк россии, банки, финансы, россия
Экономика, Банк России, Банки, Финансы
18:34 30.01.2026 (обновлено: 18:51 30.01.2026)
 
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор.
"Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 процентного пункта к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в релизе.
Отмечается, что за счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов.
"Достаточность капитала на первое января 2026 года составила 13,3% (13,4% на 1 июля 2025 года и 13% на 1 октября 2025 года)", - уточнил регулятор.
По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала.
"В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось", - также сообщил регулятор.
Банк России ужесточит регулирование кредитования крупных компаний
Экономика Банк России Банки Финансы
 
 
