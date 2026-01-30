https://1prime.ru/20260130/nadbavka-867058101.html
ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5%
ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5% - 30.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5%
ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:34+0300
2026-01-30T18:34+0300
2026-01-30T18:51+0300
экономика
банк россии
банки
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_228096c6047bf9e0f1a54b5bdac03619.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор."Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 процентного пункта к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в релизе.Отмечается, что за счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов."Достаточность капитала на первое января 2026 года составила 13,3% (13,4% на 1 июля 2025 года и 13% на 1 октября 2025 года)", - уточнил регулятор.По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала."В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось", - также сообщил регулятор.
https://1prime.ru/20260130/tsb-867058191.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac89fe2037468aabeaefacc3543b4a82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, банки, финансы, россия, рф
Экономика, Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ
ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5%
Банк России сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5%
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор
.
"Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 процентного пункта к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в релизе.
Отмечается, что за счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов.
"Достаточность капитала на первое января 2026 года составила 13,3% (13,4% на 1 июля 2025 года и 13% на 1 октября 2025 года)", - уточнил регулятор.
По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала.
"В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось", - также сообщил регулятор.
Банк России ужесточит регулирование кредитования крупных компаний