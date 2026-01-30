https://1prime.ru/20260130/nalichnye-867057119.html

В Госдуме не обсуждали ограничение внесения наличных через банкоматы

2026-01-30T18:21+0300

экономика

финансы

россия

анатолий аксаков

госдума

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц, сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Нет, не обсуждалось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Также Аксаков добавил, что о данном законопроекте ничего не известно.

