В Госдуме не обсуждали ограничение внесения наличных через банкоматы

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц, сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Нет, не обсуждалось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Также Аксаков добавил, что о данном законопроекте ничего не известно.
2026
18:21 30.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Снятие наличных денег через банкоматы
Снятие наличных денег через банкоматы. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц, сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Нет, не обсуждалось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Аксаков добавил, что о данном законопроекте ничего не известно.
