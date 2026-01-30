Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России обсуждают установку лимита на внесение наличных через банкоматы - 30.01.2026
В России обсуждают установку лимита на внесение наличных через банкоматы
Работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат ведется в рамках плана по обелению экономики России, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг. | 30.01.2026
2026-01-30T18:38+0300
2026-01-30T18:38+0300
экономика
финансы
россия
росфинмониторинг
госдума
минфин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат ведется в рамках плана по обелению экономики России, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг. В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы, сообщил ранее в пятницу в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Работа над проектом по запрашиваемому вопросу ведется в рамках одобренного правительством Российской Федерации плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. Эту работу осуществляет Минфин России с участием Росфинмониторинга, других заинтересованных органов государственной власти и Банка России", - сообщили в ведомстве. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства". Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.
финансы, россия, росфинмониторинг, госдума, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Росфинмониторинг, Госдума, Минфин
18:38 30.01.2026
 
В России обсуждают установку лимита на внесение наличных через банкоматы

Росфинмониторинг сообщил о работе над проектом лимита по внесению наличных в банкоматы

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Банкомат
Банкомат. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат ведется в рамках плана по обелению экономики России, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг.
В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы, сообщил ранее в пятницу в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Работа над проектом по запрашиваемому вопросу ведется в рамках одобренного правительством Российской Федерации плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. Эту работу осуществляет Минфин России с участием Росфинмониторинга, других заинтересованных органов государственной власти и Банка России", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства".
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.
17:41
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРосфинмониторингГосдумаМинфин
 
 
