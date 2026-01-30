Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/nato-867068315.html
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе - 30.01.2026, ПРАЙМ
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе
Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о якобы нежелании России идти на компромисс по Украине не соответствуют... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:32+0300
2026-01-30T23:32+0300
киев
украина
владимир путин
мид
нато
сергей лавров
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о якобы нежелании России идти на компромисс по Украине не соответствуют действительности, пишет L'Antidiplomatico."Конечно, "варвар с Востока" не может согласиться на "компромисс", как уверяют евробюрократы, которые по-прежнему используют мирные переговоры лишь для того, чтобы дать передышку нацистскому режиму в Киеве и вооружить его для возобновления конфликта, пока Брюссель не почувствует, что готов вступить в прямую конфронтацию", — говорится в статье.Автор материала назвал интервью Драгоне для Corriere della Sera проявлением "антироссийской истерии", подпитываемой воинственно настроенными европейскими СМИ.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
https://1prime.ru/20260130/vizit-867068177.html
https://1prime.ru/20260130/energetika-867067864.html
киев
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, владимир путин, мид, нато, сергей лавров, брюссель
Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, МИД, НАТО, Сергей Лавров, Брюссель
23:32 30.01.2026
 
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе

L'Antidiplomatico опровергла слова Драгоне о позиции Москвы по переговорам

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о якобы нежелании России идти на компромисс по Украине не соответствуют действительности, пишет L'Antidiplomatico.
"Конечно, "варвар с Востока" не может согласиться на "компромисс", как уверяют евробюрократы, которые по-прежнему используют мирные переговоры лишь для того, чтобы дать передышку нацистскому режиму в Киеве и вооружить его для возобновления конфликта, пока Брюссель не почувствует, что готов вступить в прямую конфронтацию", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины
Вчера, 23:30
Автор материала назвал интервью Драгоне для Corriere della Sera проявлением "антироссийской истерии", подпитываемой воинственно настроенными европейскими СМИ.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине
Вчера, 23:28
 
КиевУКРАИНАВладимир ПутинМИДНАТОСергей ЛавровБрюссель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала