Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе - 30.01.2026
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе
Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о якобы нежелании России идти на компромисс по Украине не соответствуют... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:32+0300
2026-01-30T23:32+0300
2026-01-30T23:32+0300
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о якобы нежелании России идти на компромисс по Украине не соответствуют действительности, пишет L'Antidiplomatico."Конечно, "варвар с Востока" не может согласиться на "компромисс", как уверяют евробюрократы, которые по-прежнему используют мирные переговоры лишь для того, чтобы дать передышку нацистскому режиму в Киеве и вооружить его для возобновления конфликта, пока Брюссель не почувствует, что готов вступить в прямую конфронтацию", — говорится в статье.Автор материала назвал интервью Драгоне для Corriere della Sera проявлением "антироссийской истерии", подпитываемой воинственно настроенными европейскими СМИ.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
Новости
Новый выпад НАТО против России вызвал резкую реакцию на Западе
L'Antidiplomatico опровергла слова Драгоне о позиции Москвы по переговорам