Нефть дешевеет на фоне обострения конфликта между США и Кубой - 30.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне обострения конфликта между США и Кубой
2026-01-30T09:08+0300
2026-01-30T09:08+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Нефть в пятницу утром дешевеет на фоне обострения конфликта между США и Кубой, который может привести к избытку предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.51 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 68,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,13%, до 64,68 доллара. Аналитики агентства Рейтер связывают снижение цены на нефть марки Brent с оценкой рынков геополитических рисков после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране и установлении процедуры введения пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Нефтяные рынки опасаются избытка предложения, к которому может привести складывающаяся ситуация. В четверг Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. В документе президент США утверждает, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США. Он отмечает, что Гавана сотрудничает с рядом враждебных США стран и транснациональных террористических группировок.
09:08 30.01.2026
 
Нефть дешевеет на фоне обострения конфликта между США и Кубой

Нефть дешевеет на фоне обострения конфликта США и Кубы и опасений избытка предложения

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Нефть в пятницу утром дешевеет на фоне обострения конфликта между США и Кубой, который может привести к избытку предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.51 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 68,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,13%, до 64,68 доллара.
Аналитики агентства Рейтер связывают снижение цены на нефть марки Brent с оценкой рынков геополитических рисков после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране и установлении процедуры введения пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Нефтяные рынки опасаются избытка предложения, к которому может привести складывающаяся ситуация.
В четверг Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
В документе президент США утверждает, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США. Он отмечает, что Гавана сотрудничает с рядом враждебных США стран и транснациональных террористических группировок.
 
Заголовок открываемого материала