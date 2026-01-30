https://1prime.ru/20260130/norvegija-867036089.html

Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза против Ирана

2026-01-30T07:55+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза в отношении ряда физических и юридических лиц Ирана, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Норвегия также присоединится к этим санкциям, принятым ЕС против отдельных физических и юридических лиц, стоящих за массовыми убийствами в Иране", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД. В четверг Евросоюз ввёл санкции против 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также против шести юрлиц. Кроме того, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕС решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ЕС совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

2026

