Объемы импорта риса в Японию выросли

2026-01-30

экономика

мировая экономика

сша

тайвань

вьетнам

ТОКИО, 30 янв - ПРАЙМ. Объемы коммерческого импорта риса в Японию в 2025 году подскочили в 95 раз более чем до 96,8 тонн, следует из данных торговой статистики министерства финансов страны, с которыми ознакомилось РИА Новости. Годом ранее объемы коммерческого импорта составляли лишь немногим более 1 тысячи тонн. Резкий рост связан с рекордным повышением стоимости японского риса на фоне неурожая 2024 года. Особенно активно частные компании наращивали закупки летом, когда перспективы урожая 2025 года оставались неопределенными. Так, в июне импорт составил более 20,9 тысячи тонн, в июле - почти 26,4 тысячи тонн. Крупнейшим поставщиком риса стали США. За 2025 год японские компании импортировали более 75,6 тысячи тонн американского риса, что составило около 78% всего коммерческого импорта. Кроме этого, более 7 тысяч тонн риса было импортировано с Тайваня, более 4,5 тысячи тонн - из Вьетнама и более 4 тысяч тонн - из Таиланда. Цена на японский рис, который является основным продуктом питания в рационе японцев, в магазинах последние 20 недель не опускается ниже 4000 иен (26,1 доллара) за пять килограммов. Для борьбы с высокими ценами правительство Японии даже включило раздачу талонов на рис в пакет экономических мер.

2026

