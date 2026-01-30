https://1prime.ru/20260130/oon-867055670.html

Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации

Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации - 30.01.2026, ПРАЙМ

Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T17:50+0300

2026-01-30T17:50+0300

2026-01-30T17:50+0300

мировая экономика

оон

антониу гутерреш

https://cdnn.1prime.ru/img/83787/84/837878452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa838c4d47d15b58ff1fd5f6058281b.jpg

ООН, 30 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. "Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придётся кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", - говорится в письме.

https://1prime.ru/20260130/zayavlenie-867053416.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, оон, антониу гутерреш