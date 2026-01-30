https://1prime.ru/20260130/oon-867055670.html
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации
ООН, 30 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. "Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придётся кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", - говорится в письме.
ООН, 30 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придётся кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", - говорится в письме.
