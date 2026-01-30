Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/oon-867055670.html
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации - 30.01.2026, ПРАЙМ
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T17:50+0300
2026-01-30T17:50+0300
мировая экономика
оон
антониу гутерреш
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/84/837878452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa838c4d47d15b58ff1fd5f6058281b.jpg
ООН, 30 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. "Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придётся кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", - говорится в письме.
https://1prime.ru/20260130/zayavlenie-867053416.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/84/837878452_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_0428ea6546653722aab23231c13576ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оон, антониу гутерреш
Мировая экономика, ООН, Антониу Гутерреш
17:50 30.01.2026
 
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации

Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса ООН из-за нехватки средств

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ООН, 30 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придётся кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", - говорится в письме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
На Западе набросились на генсека ООН из-за заявления о России
17:13
 
Мировая экономикаООНАнтониу Гутерреш
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала