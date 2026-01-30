https://1prime.ru/20260130/oon-867056184.html
Генсек ООН рассказал о рекордных долгах организации
мировая экономика
антониу гутерреш
оон
ООН, 30 янв - ПРАЙМ. Задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки, говорится в письме генсека Антониу Гутерреша к государствам-членам организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы завершили 2025 год с рекордной задолженностью в размере 1,568 миллиардов долларов - более чем в два раза выше, чем в предыдущем году",- говорится в письме. Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует". "Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла",- говорится в письме.
ООН, 30 янв - ПРАЙМ. Задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки, говорится в письме генсека Антониу Гутерреша к государствам-членам организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы завершили 2025 год с рекордной задолженностью в размере 1,568 миллиардов долларов - более чем в два раза выше, чем в предыдущем году",- говорится в письме.
Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует".
"Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла",- говорится в письме.
