Генсек ООН рассказал о рекордных долгах организации - 30.01.2026
Генсек ООН рассказал о рекордных долгах организации
2026-01-30T18:03+0300
2026-01-30T18:03+0300
мировая экономика
антониу гутерреш
оон
ООН, 30 янв - ПРАЙМ. Задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки, говорится в письме генсека Антониу Гутерреша к государствам-членам организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы завершили 2025 год с рекордной задолженностью в размере 1,568 миллиардов долларов - более чем в два раза выше, чем в предыдущем году",- говорится в письме. Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует". "Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла",- говорится в письме.
2026
мировая экономика, антониу гутерреш, оон
Мировая экономика, Антониу Гутерреш, ООН
18:03 30.01.2026
 
Генсек ООН рассказал о рекордных долгах организации

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ООН, 30 янв - ПРАЙМ. Задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки, говорится в письме генсека Антониу Гутерреша к государствам-членам организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы завершили 2025 год с рекордной задолженностью в размере 1,568 миллиардов долларов - более чем в два раза выше, чем в предыдущем году",- говорится в письме.
Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует".
"Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла",- говорится в письме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
На Западе набросились на генсека ООН из-за заявления о России
Мировая экономика, Антониу Гутерреш, ООН
 
 
