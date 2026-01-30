Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Операторы связи подали 330 запросов на размещение сетей в домах ПИК - 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Операторы связи подали 330 запросов на размещение сетей в домах застройщика ПИК после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала застройщику предписания о недискриминационном доступе провайдеров, говорится в сообщении службы. Ранее ФАС установила, что входящие в группу ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре, в связи с чем ведомство возбудило антимонопольное дело. Служба выдала предписания о необходимости обеспечить недискриминационный доступ провайдеров в многоквартирные дома застройщика "Группа лиц ПИК направила отчет в ФАС о ходе исполнения предписаний. Ранее служба предписала обеспечить недискриминационный доступ провайдеров в многоквартирные дома застройщика… Управляющие компании в установленном порядке рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в домах ПИК", - сказано в сообщении. Оператор "Ловител", который входит в группу компаний, начал разрабатывать порядок доступа к кабельной канализации. Документ будет устанавливать недискриминационные условия размещения сетей на инфраструктуре "Ловитела" за экономически обоснованную плату. Работа по разработке должна завершиться до 11 февраля. А до 16 февраля пройдут совместные осмотры общего имущества. Операторы до этого срока должны будут получить техническую документацию, которая необходима для согласования строительства сетей связи. "Служба проконтролирует исполнение организациями предписаний в полном объеме", - добавили в ФАС России.
11:00 30.01.2026
 
Операторы связи подали 330 запросов на размещение сетей в домах ПИК

Операторы связи после предписания ФАС подали 330 запросов на размещение сетей в домах ПИК

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд группы компаний ПИК
Стенд группы компаний ПИК - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Стенд группы компаний ПИК. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
