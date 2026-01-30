https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867040859.html
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в настоящее время является "хайповой" темой, но он уже меняет все сферы человеческой жизни, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Я остановлюсь на пяти таких глобальных мегатрендах и сразу скажу, что в качестве отдельного мегатренда искусственного интеллекта не будет. Это очень такая хайповая тема в настоящее время", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Он добавил, что в настоящее время искусственный интеллект проник во все мегатренды и во все сферы жизни. "ИИ уже с нами, он меняет все сферы нашей жизни", - заключил замглавы администрации президента. В начале января президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику.
