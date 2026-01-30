https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867040999.html
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике - 30.01.2026, ПРАЙМ
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике
Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T10:56+0300
2026-01-30T10:56+0300
2026-01-30T10:56+0300
мировая экономика
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/85/841458517_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_4b2300aa32284fb17d1f0722597e7bff.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. "В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Доля G7 в мировой экономике в 2024 году потеряла 0,42 процентного пункта и составила минимальные за все время 28,86%. В то же время БРИКС увеличил свою долю на 0,64 процентного пункта - до максимальных за все время существования объединения 36,8%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/85/841458517_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_bd0374186ece960c6c1bbc049b5c4b02.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, максим орешкин
Мировая экономика, Максим Орешкин
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике
Орешкин: доля стран G7 в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Доля G7 в мировой экономике в 2024 году потеряла 0,42 процентного пункта и составила минимальные за все время 28,86%. В то же время БРИКС увеличил свою долю на 0,64 процентного пункта - до максимальных за все время существования объединения 36,8%.