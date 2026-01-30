https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867040999.html

Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. "В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Доля G7 в мировой экономике в 2024 году потеряла 0,42 процентного пункта и составила минимальные за все время 28,86%. В то же время БРИКС увеличил свою долю на 0,64 процентного пункта - до максимальных за все время существования объединения 36,8%.

