Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867040999.html
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике - 30.01.2026, ПРАЙМ
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике
Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T10:56+0300
2026-01-30T10:56+0300
мировая экономика
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/85/841458517_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_4b2300aa32284fb17d1f0722597e7bff.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. "В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Доля G7 в мировой экономике в 2024 году потеряла 0,42 процентного пункта и составила минимальные за все время 28,86%. В то же время БРИКС увеличил свою долю на 0,64 процентного пункта - до максимальных за все время существования объединения 36,8%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/85/841458517_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_bd0374186ece960c6c1bbc049b5c4b02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, максим орешкин
Мировая экономика, Максим Орешкин
10:56 30.01.2026
 
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике

Орешкин: доля стран G7 в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро, долларов США и китайских юаней
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Доля G7 в мировой экономике в 2024 году потеряла 0,42 процентного пункта и составила минимальные за все время 28,86%. В то же время БРИКС увеличил свою долю на 0,64 процентного пункта - до максимальных за все время существования объединения 36,8%.
 
Мировая экономикаМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала