Долги больше не будут драйвером мировой экономики, заявил Орешкин

2026-01-30T12:05+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Пределы накопления долга видны. Создание долговых денег как драйвер мировой экономики потихонечку подходит к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. По данным ООН, по итогам 2024 года глобальный госдолг вырос до рекордных 102 триллионов долларов, увеличившись за год сразу на 5 триллионов долларов.

2026

