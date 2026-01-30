https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867043365.html
Долги больше не будут драйвером мировой экономики, заявил Орешкин
Долги больше не будут драйвером мировой экономики, заявил Орешкин - 30.01.2026, ПРАЙМ
Долги больше не будут драйвером мировой экономики, заявил Орешкин
Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T12:05+0300
2026-01-30T12:05+0300
2026-01-30T12:05+0300
финансы
россия
рф
максим орешкин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867043164_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_5f017769d643c7e3413a2cad45df5e3f.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Пределы накопления долга видны. Создание долговых денег как драйвер мировой экономики потихонечку подходит к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. По данным ООН, по итогам 2024 года глобальный госдолг вырос до рекордных 102 триллионов долларов, увеличившись за год сразу на 5 триллионов долларов.
https://1prime.ru/20260130/sanktsii-867041426.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867043164_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dd718f0d0ef4976808f0e0e8df51f88b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, максим орешкин, оон
Финансы, РОССИЯ, РФ, Максим Орешкин, ООН
Долги больше не будут драйвером мировой экономики, заявил Орешкин
Орешкин: тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу