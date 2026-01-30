https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867043495.html
Запад разрушает финансовую систему, считает Орешкин
2026-01-30T12:05+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Традиционная модель платежей через ключевые западные банки больше не работает, в том числе из-за того, что Запад использует ее как оружие, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Большое количество санкций, тарифных барьеров, других ограничений ведет к тому, что традиционная модель, например, осуществления платежей через ключевые западные банки - она больше, на самом деле, не работает. Пытаясь использовать финансовую систему как оружие, Запад очень быстро ее разрушает", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Он отметил, что финансовый сектор мира будет меняться и будет появляться все больше новых инструментов.
