Насупила эпоха трансформации мировой системы, заявил Орешкин

Мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации из-за развития технологий, изменений в глобальных финансах и демографии, считает замглавы администрации | 30.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации из-за развития технологий, изменений в глобальных финансах и демографии, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мир вошел в период такой серьезной, кардинальной трансформации, изменений на базе того, что происходит и с технологиями, и с глобальными финансами, демографией и другими направлениями", - отметил Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Он подчеркнул, что к этим изменениям должны быть готовы и государство, и компании, и обычные люди. "Если вы готовы к изменениям, готовы к будущему, понимаете его, меняетесь, то это будущее будет для вас, а не вы ради такого будущего", - подытожил он.

