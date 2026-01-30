https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867043628.html
Насупила эпоха трансформации мировой системы, заявил Орешкин
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мир вошел в период серьезной, кардинальной трансформации из-за развития технологий, изменений в глобальных финансах и демографии, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мир вошел в период такой серьезной, кардинальной трансформации, изменений на базе того, что происходит и с технологиями, и с глобальными финансами, демографией и другими направлениями", - отметил Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов. Он подчеркнул, что к этим изменениям должны быть готовы и государство, и компании, и обычные люди. "Если вы готовы к изменениям, готовы к будущему, понимаете его, меняетесь, то это будущее будет для вас, а не вы ради такого будущего", - подытожил он.
