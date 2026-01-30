https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867043765.html

Орешкин предсказал вымывание с рынка труда младших специалистов

Орешкин предсказал вымывание с рынка труда младших специалистов - 30.01.2026, ПРАЙМ

Орешкин предсказал вымывание с рынка труда младших специалистов

Развитие искусственного интеллекта приведет к вымыванию большого количества "младших позиций" с рынка труда - высшим учебным заведениям придется готовить сразу... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T12:07+0300

2026-01-30T12:07+0300

2026-01-30T12:07+0300

россия

рф

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866430599_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_ff914b2faf10f2568271b82ba2930125.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта приведет к вымыванию большого количества "младших позиций" с рынка труда - высшим учебным заведениям придется готовить сразу средних специалистов, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов, признавшись, что сам уже при подготовке своего выступления обошелся без младших аналитиков. "Если раньше традиционная модель: человек выпускается из высшего учебного заведения, приходит на работу, начинает получать первый опыт и шаг за шагом растет... Этот момент с получением первого опыта и большого количества младших позиций - это то, что будет вымываться с рынка труда. И система образования должна давать уже не младших специалистов, а средних специалистов", - сказал он. Это кардинальное изменение, которое искусственный интеллект привнесет на рынок труда, добавил он. Замглавы администрации президента добавил, что это очень "большой вызов" и очень большие изменения. "Компании должны понимать, что им нужно уже готовить средних специалистов без младших позиций", - отметил Орешкин. Он добавил, что при подготовке к выступлению уже использовал искусственный интеллект. "Признаюсь честно, что когда мы с коллегами готовили эту презентацию, искусственный интеллект здесь использовался по полной программе - от визуализации до замены большого количества младших аналитиков", - поделился замглавы администрации.

https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867043628.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, максим орешкин