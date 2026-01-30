https://1prime.ru/20260130/oreshkin-867044156.html
Глобальная неопределенность достигла рекордного уровня, заявил Орешкин
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений, это следствие тех изменений, который происходят в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Если посмотреть на уровень глобальной неопределенности, мы увидим, что сейчас он достиг рекордных значений. Мы слышим про санкции, про тарифы, про геополитическую напряженность, много-много всего другого", - сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов. Он отметил, что это следствие серьезного изменения структуры мира. "Одни страны-лидеры теряют свои позиции, теряют позиции и в объеме экономики, и, что очень важно, той роли, которую они играют в глобальном развитии", - пояснил замглавы администрации президента. Он также вспомнил, что еще несколько лет назад событием, которое считалось верхом неопределенности в глобальной экономике и торговле, была ситуация с контейнеровозом Ever Given. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. "Сегодня у нас только вызывает улыбку то, что мы переживали из-за этого события", - сказал Орешкин.
