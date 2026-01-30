Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали о слезах Зеленского из-за удара "Орешником"
В США рассказали о слезах Зеленского из-за удара "Орешником" - 30.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о слезах Зеленского из-за удара "Орешником"
После недавних российских атак киевское руководство оказалось в ослабленном положении, что вызывает у Владимира Зеленского опасения перед возможным мощным ударом со стороны России
30.01.2026
2026-01-30T07:22+0300
общество
харьковская область
владимир зеленский
всу
дмитрий песков
украина
мировая экономика
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. После недавних российских атак киевское руководство оказалось в ослабленном положении, что вызывает у Владимира Зеленского опасения перед возможным мощным ударом со стороны России, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале."А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник". Так что это вполне возможно приближается сокрушительный удар. &lt;…&gt; Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. &lt;…&gt; Все будет парализовано. И это, конечно, было бы &lt;…&gt; большой катастрофой для Киева", — заявил эксперт.По его мнению, в условиях нынешних трудностей для режима Зеленского, российские войска получили большие возможности для расширения зоны своего контроля в приграничных районах, особенно в Харьковской области."Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Ее силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в этом районе. У киевского режима просто недостаточно сил. И вы можете догадаться, что буферная зона там расширится", — добавил Слебода.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, задействованной в работе ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия избегает атак на жилые здания и общественные учреждения.
харьковская область
украина
Общество , Харьковская область, Владимир Зеленский, ВСУ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Мировая экономика
В США рассказали о слезах Зеленского из-за удара "Орешником"

Американский политолог Слебода: Зеленский ожидает сокрушительного удара сил России

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. После недавних российских атак киевское руководство оказалось в ослабленном положении, что вызывает у Владимира Зеленского опасения перед возможным мощным ударом со стороны России, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
"А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник". Так что это вполне возможно приближается сокрушительный удар. <…> Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. <…> Все будет парализовано. И это, конечно, было бы <…> большой катастрофой для Киева", — заявил эксперт.
По его мнению, в условиях нынешних трудностей для режима Зеленского, российские войска получили большие возможности для расширения зоны своего контроля в приграничных районах, особенно в Харьковской области.
"Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Ее силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в этом районе. У киевского режима просто недостаточно сил. И вы можете догадаться, что буферная зона там расширится", — добавил Слебода.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, задействованной в работе ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия избегает атак на жилые здания и общественные учреждения.
