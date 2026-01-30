В США рассказали о слезах Зеленского из-за удара "Орешником"
Американский политолог Слебода: Зеленский ожидает сокрушительного удара сил России
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. После недавних российских атак киевское руководство оказалось в ослабленном положении, что вызывает у Владимира Зеленского опасения перед возможным мощным ударом со стороны России, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
"А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник". Так что это вполне возможно приближается сокрушительный удар. <…> Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. <…> Все будет парализовано. И это, конечно, было бы <…> большой катастрофой для Киева", — заявил эксперт.
По его мнению, в условиях нынешних трудностей для режима Зеленского, российские войска получили большие возможности для расширения зоны своего контроля в приграничных районах, особенно в Харьковской области.
"Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Ее силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в этом районе. У киевского режима просто недостаточно сил. И вы можете догадаться, что буферная зона там расширится", — добавил Слебода.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, задействованной в работе ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия избегает атак на жилые здания и общественные учреждения.