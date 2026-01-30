Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов - 30.01.2026
Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов
Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов - 30.01.2026, ПРАЙМ
Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов
Власти Панамы обеспечат непрерывную работу портов после решения суда по управляющей компании, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. | 30.01.2026, ПРАЙМ
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - ПРАЙМ. Власти Панамы обеспечат непрерывную работу портов после решения суда по управляющей компании, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. "До окончательного вступления в силу решения будет действовать период непрерывной работы с нынешним оператором без каких-либо оперативных изменений. После этого начнётся переходный период, завершением которого станет новая концессия на условиях, выгодных для нашей страны", - сказал президент, чье заявление транслировалось в соцсети X. Ранее Верховный суд Панамы признал неконституционным контракт с компанией Panama Ports Corporation, входящей в гонконгский холдинг Hutchison. Как отмечалось в коммюнике суда, оспариваемые законы и акты связаны с концессионным договором между государством и компанией Panama Ports Corporation на разработку, строительство, эксплуатацию и управление контейнерными терминалами в портах Бальбоа и Кристобаль. Контракт с Panama Ports Corporation был заключён в 1997 году и предусматривал передачу компании в управление ключевых морских терминалов Панамы на 25 лет с правом продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без одобрения контрольных органов. Потери государства от невыгодных условий контракта, по оценкам аудиторов, превышают 1,3 миллиарда долларов.
2026
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82532/50/825325005_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_8dbce89c7c00ca11b40b0139bb0c727d.jpg
панама, бизнес
ПАНАМА, Бизнес
17:38 30.01.2026
 
Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов

Руаль Мулино: власти Панамы обеспечат непрерывную работу портов после решения суда

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - ПРАЙМ. Власти Панамы обеспечат непрерывную работу портов после решения суда по управляющей компании, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино.
"До окончательного вступления в силу решения будет действовать период непрерывной работы с нынешним оператором без каких-либо оперативных изменений. После этого начнётся переходный период, завершением которого станет новая концессия на условиях, выгодных для нашей страны", - сказал президент, чье заявление транслировалось в соцсети X.
Ранее Верховный суд Панамы признал неконституционным контракт с компанией Panama Ports Corporation, входящей в гонконгский холдинг Hutchison. Как отмечалось в коммюнике суда, оспариваемые законы и акты связаны с концессионным договором между государством и компанией Panama Ports Corporation на разработку, строительство, эксплуатацию и управление контейнерными терминалами в портах Бальбоа и Кристобаль.
Контракт с Panama Ports Corporation был заключён в 1997 году и предусматривал передачу компании в управление ключевых морских терминалов Панамы на 25 лет с правом продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без одобрения контрольных органов. Потери государства от невыгодных условий контракта, по оценкам аудиторов, превышают 1,3 миллиарда долларов.
