Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов

Президент Панамы заявил о непрерывной работе портов

Власти Панамы обеспечат непрерывную работу портов после решения суда по управляющей компании, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. | 30.01.2026

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - ПРАЙМ. Власти Панамы обеспечат непрерывную работу портов после решения суда по управляющей компании, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. "До окончательного вступления в силу решения будет действовать период непрерывной работы с нынешним оператором без каких-либо оперативных изменений. После этого начнётся переходный период, завершением которого станет новая концессия на условиях, выгодных для нашей страны", - сказал президент, чье заявление транслировалось в соцсети X. Ранее Верховный суд Панамы признал неконституционным контракт с компанией Panama Ports Corporation, входящей в гонконгский холдинг Hutchison. Как отмечалось в коммюнике суда, оспариваемые законы и акты связаны с концессионным договором между государством и компанией Panama Ports Corporation на разработку, строительство, эксплуатацию и управление контейнерными терминалами в портах Бальбоа и Кристобаль. Контракт с Panama Ports Corporation был заключён в 1997 году и предусматривал передачу компании в управление ключевых морских терминалов Панамы на 25 лет с правом продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без одобрения контрольных органов. Потери государства от невыгодных условий контракта, по оценкам аудиторов, превышают 1,3 миллиарда долларов.

