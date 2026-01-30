Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Россия не согласна с выводами ООН по Крыму и Донбассу, заявил Песков
Россия не согласна с выводами ООН по Крыму и Донбассу, заявил Песков - 30.01.2026, ПРАЙМ
Россия не согласна с выводами ООН по Крыму и Донбассу, заявил Песков
Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как в Кремле относятся к последним заявлениям генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о том, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. "Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
13:33 30.01.2026
 
Россия не согласна с выводами ООН по Крыму и Донбассу, заявил Песков

Песков назвал выводами Секретариата ООН по Крыму и Донбассу ошибочными

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле относятся к последним заявлениям генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о том, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.
"Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
 
Заголовок открываемого материала