Россия не согласна с выводами ООН по Крыму и Донбассу, заявил Песков

Россия не согласна с выводами ООН по Крыму и Донбассу, заявил Песков

2026-01-30T13:33+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как в Кремле относятся к последним заявлениям генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о том, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. "Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

