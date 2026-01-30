Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Въезд недопустим": в Польше резко отреагировали на решение Зеленского - 30.01.2026
"Въезд недопустим": в Польше резко отреагировали на решение Зеленского
"Въезд недопустим": в Польше резко отреагировали на решение Зеленского - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Въезд недопустим": в Польше резко отреагировали на решение Зеленского
Массовый наплыв украинских мигрантов в Польшу стала неприятной новостью для страны, и украинцев призывного возраста следует вернуть на родину, заявила польский... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T07:26+0300
2026-01-30T07:27+0300
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Массовый наплыв украинских мигрантов в Польшу стала неприятной новостью для страны, и украинцев призывного возраста следует вернуть на родину, заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Национальный банк Украины объявил, что 400 000 украинцев покинут страну в этом и следующем году, большинство из них, вероятно, уедут в Польшу. &lt;…&gt; Ужасная новость для нашего общества! &lt;…&gt; В нашей стране уже проживает более 1,5 миллиона граждан Украины, и в столь короткие сроки ожидается приток еще нескольких сотен тысяч человек!" — рассказала она.Политик также критиковала решение Владимира Зеленского, позволяющее украинцам уезжать за границу, и предложила ограничить их доступ в Польшу. Депутат подчеркнула, что необходимо пересмотреть привилегии, предоставленные мигрантам."К сожалению, существенное влияние на все это оказывает закон, подписанный в прошлом году Зеленским, который позволяет молодым украинцам свободно выезжать за границу, несмотря на действующее военное положение. &lt;…&gt; Я требую полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий для украинцев. Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим. &lt;…&gt; А любые нарушения закона в Польше должны приводить к депортации!" — добавила Зайончковская-Герник.В октябре 2025 года польское издание Onet писало об изменениях в отношении к украинцам в польском обществе. Отмечалось, что рост негативного отношения к гражданам Украины может спровоцировать насилие против них.В настоящее время на украинских беженцев в Польше распространяется особый закон, предоставляющий им преимущество по сравнению с другими иностранцами в вопросах права на проживание, доступа к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи.
07:26 30.01.2026 (обновлено: 07:27 30.01.2026)
 
"Въезд недопустим": в Польше резко отреагировали на решение Зеленского

Депутат Европарламента Зайончковская-Герник высказалась против приезда украинцев в Польшу

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Массовый наплыв украинских мигрантов в Польшу стала неприятной новостью для страны, и украинцев призывного возраста следует вернуть на родину, заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Национальный банк Украины объявил, что 400 000 украинцев покинут страну в этом и следующем году, большинство из них, вероятно, уедут в Польшу. <…> Ужасная новость для нашего общества! <…> В нашей стране уже проживает более 1,5 миллиона граждан Украины, и в столь короткие сроки ожидается приток еще нескольких сотен тысяч человек!" — рассказала она.
Политик также критиковала решение Владимира Зеленского, позволяющее украинцам уезжать за границу, и предложила ограничить их доступ в Польшу. Депутат подчеркнула, что необходимо пересмотреть привилегии, предоставленные мигрантам.
"К сожалению, существенное влияние на все это оказывает закон, подписанный в прошлом году Зеленским, который позволяет молодым украинцам свободно выезжать за границу, несмотря на действующее военное положение. <…> Я требую полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий для украинцев. Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим. <…> А любые нарушения закона в Польше должны приводить к депортации!" — добавила Зайончковская-Герник.
В октябре 2025 года польское издание Onet писало об изменениях в отношении к украинцам в польском обществе. Отмечалось, что рост негативного отношения к гражданам Украины может спровоцировать насилие против них.
В настоящее время на украинских беженцев в Польше распространяется особый закон, предоставляющий им преимущество по сравнению с другими иностранцами в вопросах права на проживание, доступа к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи.
Заголовок открываемого материала