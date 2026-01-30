https://1prime.ru/20260130/polsha-867068625.html

"Бьет по заводам". В Польше забили тревогу из-за решения Киева

Решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома нанесло удар по польской сталелитейной отрасли, сообщает Business Insider.

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома нанесло удар по польской сталелитейной отрасли, сообщает Business Insider."Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов", — говорится в материале.Издание отмечает, что министерство развития и технологий Польши считает ситуацию опасной, поскольку Варшава в последние годы была ключевым получателем металлолома с Украины.По данным СМИ, польская сторона направляла сигналы Киеву, но ответа не получила. Теперь власти призывают Еврокомиссию вмешаться.Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.

