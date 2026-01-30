Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бьет по заводам". В Польше забили тревогу из-за решения Киева - 30.01.2026
"Бьет по заводам". В Польше забили тревогу из-за решения Киева
"Бьет по заводам". В Польше забили тревогу из-за решения Киева - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Бьет по заводам". В Польше забили тревогу из-за решения Киева
Решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома нанесло удар по польской сталелитейной отрасли, сообщает Business Insider. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:35+0300
2026-01-30T23:35+0300
киев
польша
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома нанесло удар по польской сталелитейной отрасли, сообщает Business Insider."Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов", — говорится в материале.Издание отмечает, что министерство развития и технологий Польши считает ситуацию опасной, поскольку Варшава в последние годы была ключевым получателем металлолома с Украины.По данным СМИ, польская сторона направляла сигналы Киеву, но ответа не получила. Теперь власти призывают Еврокомиссию вмешаться.Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
киев
польша
украина
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
киев, польша, украина, в мире
Киев, ПОЛЬША, УКРАИНА, В мире
23:35 30.01.2026
 
"Бьет по заводам". В Польше забили тревогу из-за решения Киева

BI: запрет экспорта металлолома с Украины бьет по промышленности Польши

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома нанесло удар по польской сталелитейной отрасли, сообщает Business Insider.
"Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов", — говорится в материале.
Издание отмечает, что министерство развития и технологий Польши считает ситуацию опасной, поскольку Варшава в последние годы была ключевым получателем металлолома с Украины.
По данным СМИ, польская сторона направляла сигналы Киеву, но ответа не получила. Теперь власти призывают Еврокомиссию вмешаться.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
КиевПОЛЬШАУКРАИНАВ мире
 
 
