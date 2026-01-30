https://1prime.ru/20260130/poshliny-867067414.html
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми
2026-01-30T23:05+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 4 по 10 февраля останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,3 доллара за тонну, на ячмень - 202 доллара, на кукурузу - 203,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 28 января по 3 февраля составляет 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
